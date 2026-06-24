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۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۹:۴۸

زلزله ۳.۴ ریشتری انابد در شهرستان بردسکن را لرزاند

زلزله ۳.۴ ریشتری انابد در شهرستان بردسکن را لرزاند

مشهد- زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۳.۴ ریشتر و در عمق ۹ کیلومتری زمین در منطقه انابد رخ داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عصر چهارشنبه زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۳.۴ ریشتر و در عمق ۹ کیلومتری زمین در منطقه انابد رخ داد.

کد مطلب 6869978

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