https://mehrnews.com/x3cqjF ۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۹:۴۸ کد مطلب 6869978 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۹:۴۸ زلزله ۳.۴ ریشتری انابد در شهرستان بردسکن را لرزاند مشهد- زمینلرزهای به بزرگی ۳.۴ ریشتر و در عمق ۹ کیلومتری زمین در منطقه انابد رخ داد. به گزارش خبرگزاری مهر، عصر چهارشنبه زمینلرزهای به بزرگی ۳.۴ ریشتر و در عمق ۹ کیلومتری زمین در منطقه انابد رخ داد. کد مطلب 6869978 کپی شد مطالب مرتبط روستای ریاب در آستانه جهانیشدن؛ سپرِ حفاظت برای بافت خشتی و قنوات کهن زمینلرزه ۳.۸ ریشتری خراسان شمالی را لرزاند زلزله خفیف در مشهد زلزله ۳.۲ ریشتری جغتای را لرزاند زلزله ۳.۲ ریشتری حوالی داورزن در خراسان رضوی را لرزاند برچسبها زمین لرزه زلزله خراسان رضوی
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