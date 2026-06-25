https://mehrnews.com/x3cqt7 ۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۴۴ کد مطلب 6870344 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۴۴ تصاویری از عزاداری عاشورای حسینی در ارومیه ارومیه - مردم ارومیه با برگزاری آیین های عزاداری و دسته زنجیر زنی در روز عاشورای حسینی اشک ماتم ریختند. دریافت 17 MB کد مطلب 6870344 کپی شد مطالب مرتبط روایت یک تکه پارچه که پرچم مجلس امام حسین(ع) شد نخلگردانی، آیینی صفوی در بازنمایی تشییع پیکر امام حسین(ع) روضههای خانگی؛ میراثی که هنوز در خانههای گلستان نفس میکشد برچسبها عاشورا ارومیه مراسم عزاداری محرم و صفر
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