روایت یک تکه پارچه که پرچم مجلس امام حسین(ع) شد

به گزارش خبرگزاری مهر، «سبز قشنگ»، یکی از تازه‌ترین آثار انتشارات به نشر در حوزه کتاب‌های پروانه، داستانی کوتاه و تصویری برای کودکان گروه سنی الف تا ج است که با زبانی ساده و شاعرانه، مفاهیم دینی و عشق به امام حسین(ع) را به مخاطب منتقل می‌کند.

داستانی برای آشنایی کودکان با عشق به اهل‌بیت(ع)

نویسنده این کتاب، سارا خوش‌نیت، متولد ۱۳۶۰، از نویسندگان حوزه کودک و نوجوان است که پیش از این نیز کتاب «راز برنده شدن» را در انتشارات به نشر منتشر کرده است. او در این اثر، روایتی شیرین از دیالوگ چند تکه پارچه رنگارنگ در صندوق مادربزرگ خلق کرده است؛ پارچه‌هایی که هرکدام به سرنوشتی متفاوت می‌رسند، اما «سبز قشنگ» به آرزوی خود می‌رسد و تبدیل به پرچم یا حسین(ع) و سربند مجلس روضه می‌شود.

تصویرگری این کتاب را معصومه حاجی‌وند بر عهده داشته است که با طراحی‌های جذاب و کودکانه، فضای داستان را برای خردسالان ملموس و دیدنی کرده است.

در بخشی از کتاب می‌خوانیم:

«بی‌بی به سبزقشنگ نگاه کرد. اشک توی چشم‌هایش چرخید و گفت: چه پرچم یا حسین(ع) سبز قشنگی شده، بعد یک مشت گلاب باشید روی پرچم یا حسین(ع) سبزقشنگ. اشک‌های قشنگ چلک‌چلک چکید پایین. اشک‌ها بوی گل می‌داد، بوی گلاب و بوی مجلس امام حسین(ع) می‌داد.»

در ایام محرم که فضای شهر آکنده از عشق و ارادت به سیدالشهدا(ع) است، «سبز قشنگ» فرصتی ارزشمند برای والدین فراهم می‌کند تا کودکان خود را با زبانی غیرمستقیم و داستانی، با مفاهیم عاشورا آشنا کنند.

این اثر در قطع خشتی، با شمارگان ۲ هزار نسخه و به قیمت ۴۵ هزار تومان روانه بازار شده است.

علاقه‌مندان برای تهیه این کتاب می‌توانند به نشانی اینترنتی www.behnashr.ir مراجعه کنند. همچنین امکان تهیه این اثر از کتابفروشی‌های به نشر در سراسر کشور فراهم است.