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۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۴۶

نوری: عاشورا درس وفاداری یاران امام حسین(ع) به نماز و ولایت است

نوری: عاشورا درس وفاداری یاران امام حسین(ع) به نماز و ولایت است

بجنورد- نماینده ولی‌فقیه در خراسان شمالی گفت: عاشورا با اقامه نماز در میدان نبرد، درس ماندگار وفاداری یاران امام حسین(ع) به نماز و ولایت را به جهانیان آموخت.

به گزارش خبرنگار مهر ، حجت‌الاسلام رضا نوری، ظهر پنجشنبه در مراسم عاشورای حسینی که در آستان مقدس سلطان سیدعباس(ع) بجنورد برگزار شد، با تسلیت فرارسیدن عاشورای حسینی، بر اهمیت دعا و صدقه دادن برای سلامتی و آرامش قلب امام زمان (عج) تأکید کرد.

وی اظهار کرد: روز عاشورا برای شیعیان و دوستداران اهل‌بیت(ع) روزی سرنوشت‌ساز و عبرت‌آموز است و بزرگان دین سفارش کرده‌اند که برای سلامتی و آرامش قلب امام زمان(عج) صدقه داده شود.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان شمالی با اشاره به وقایع روز عاشورا افزود: جنگ در کربلا از صبح روز عاشورا آغاز شد و تا پیش از ظهر، سه نفر از یاران امام حسین(ع) به شهادت رسیدند.

حجت‌الاسلام نوری ادامه داد: امام حسین(ع) در میانه نبرد از دشمن خواست تا فرصتی برای اقامه نماز ظهر فراهم شود، اما سپاه یزید با بی‌احترامی اعلام کرد که نماز حسین(ع) پذیرفته نیست.

وی بیان کرد: در هنگام اقامه نماز، بخشی از یاران امام حسین(ع) به دفاع و مقابله با دشمن پرداختند و گروهی دیگر به امام اقتدا کرده و نماز را اقامه کردند.

امام جمعه بجنورد بیان کرد: پس از پایان نماز ظهر عاشورا، دو تن از بهترین و وفادارترین یاران امام حسین(ع) به شهادت رسیدند و با جانفشانی خود، صحنه‌ای ماندگار از ایثار و بندگی را در تاریخ اسلام به ثبت رساندند.

کد مطلب 6870354

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