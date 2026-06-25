پایان فعالیت کلاهبردار عابربانکی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پلیس، سرهنگ کارآگاه کرم سلطانی، فرمانده پایگاه هفتم پلیس آگاهی، با اعلام این خبر گفت: در پی طرح شکایتهای مشابه از سوی تعدادی از شهروندان، بهویژه افراد سالمند، رسیدگی به موضوع در دستور کار کارآگاهان این پایگاه قرار گرفت.
وی افزود: بررسی اظهارات شاکیان نشان داد متهم با شناسایی افراد مسن و کمسواد در اطراف دستگاههای خودپرداز، خود را بهعنوان فردی خیرخواه برای کمک در انجام عملیات بانکی معرفی میکرد. سپس هنگام انجام تراکنش، بخشی از موجودی حساب قربانیان را به کارتهای بانکی مورد نظر خود انتقال داده و در ادامه، عملیات مورد درخواست آنان را نیز انجام میداد تا شک و تردیدی ایجاد نشود.
سرهنگ سلطانی ادامه داد: مالباختگان معمولاً چند روز پس از مراجعه به بانک و بررسی گردش حساب خود متوجه برداشتهای غیرمجاز شده و با پیگیریهای انجامشده دریافتند که مورد کلاهبرداری قرار گرفتهاند.
فرمانده پایگاه هفتم پلیس آگاهی تهران بزرگ اظهار داشت: کارآگاهان با تجمیع پروندههای مشابه، بررسی دقیق اظهارات شاکیان و انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی موفق به شناسایی هویت متهم شدند. پس از هماهنگی با مرجع قضایی و اخذ دستورات لازم، مخفیگاه و پاتوق وی در تهران شناسایی شد.
وی تصریح کرد: مأموران در یک عملیات منسجم و غافلگیرانه موفق به دستگیری متهم شدند. در ادامه تحقیقات و پس از تکمیل روند قانونی، متهم مورد بازجویی قرار گرفت و تاکنون به هفت فقره کلاهبرداری با همین شیوه اعتراف کرده است.
سرهنگ سلطانی خاطرنشان کرد: تحقیقات برای شناسایی سایر شکات احتمالی و کشف ابعاد دیگر این پرونده همچنان ادامه دارد و متهم با دستور قضایی در اختیار پلیس آگاهی قرار دارد.
هشدار پلیس به شهروندان
فرمانده پایگاه هفتم پلیس آگاهی از شهروندان خواست از در اختیار قرار دادن کارت بانکی، رمز عبور و اطلاعات حساب خود به افراد ناشناس خودداری کنند و در صورت نیاز به کمک در استفاده از دستگاههای خودپرداز، تنها از افراد مورد اعتماد یا کارکنان رسمی بانکها کمک بگیرند.
وی تأکید کرد: رعایت نکات امنیتی در استفاده از خدمات بانکی میتواند نقش مهمی در پیشگیری از کلاهبرداریهای مالی و سوءاستفاده افراد سودجو داشته باشد.
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