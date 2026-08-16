به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسن مفخمی، فرمانده انتظامی مازندران، ظهر یکشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران با اشاره به ضرورت پیشگیری از وقوع جرائم اظهار کرد: حدود ۶۰ درصد از موضوعاتی که در حوزه وقوع جرائم مطرح می‌شود، چه در سطح فردی و چه جمعی، نیازمند اقدامات پیشگیرانه و همکاری همه دستگاه‌هاست.

وی افزود: در شورای تأمین استان نیز تأکید کرده‌ام که موضوع پیشگیری از جرم تنها وظیفه پلیس نیست و دانشگاه‌ها، رسانه‌ها، دستگاه‌های فرهنگی و مجموعه‌های اجتماعی باید در این زمینه ایفای نقش کنند.

فرمانده انتظامی مازندران تصریح کرد: باید ادبیات و فرهنگ جامعه به سمت کنترل خشونت و پرهیز از رفتارهای مجرمانه تغییر کند. اینکه فردی برای یک اختلاف یا درگیری، چاقو یا سلاح به دست بگیرد و اقدام به ضرب و جرح یا قتل کند، موضوعی است که باید از مرحله پیشگیری و فرهنگ‌سازی مهار شود.

مفخمی ادامه داد: برای این موضوع نیازمند اقدامات پیشگیرانه هستیم و موضوع را با دستگاه‌های مرتبط مطرح کرده‌ایم و در حال پیگیری آن هستیم.

آمار تماس‌های مردمی درباره شرارت

وی با اشاره به وضعیت وقوع جرائم خشن در استان گفت: نرخ وقوع شرارت در مازندران وضعیت مطلوبی ندارد و تنها در یک بخش، حدود صد هزار تماس تلفنی با پلیس داشته‌ایم که خوشبختانه همکاران ما در این حوزه در حال ورود و رسیدگی هستند.

فرمانده انتظامی مازندران از رسانه‌ها خواست در حوزه پیشگیری از جرائم نیز به پلیس کمک کنند و افزود: دو موضوع وجود دارد که اطلاع‌رسانی رسانه‌ها می‌تواند در کاهش آنها مؤثر باشد؛ یکی کلاهبرداری و دیگری جرائم مرتبط با فضای مجازی که وضعیت آنها در استان مطلوب نیست.

مفخمی با بیان اینکه کلاهبرداری‌های اینترنتی از جمله جرائمی است که نیازمند افزایش آگاهی عمومی است، گفت: شهروندانی که در این حوزه دچار آسیب می‌شوند، باید پیش از انجام هر معامله، احراز هویت واقعی طرف مقابل را به‌درستی انجام دهند.

ضرورت احراز هویت پیش از معاملات اینترنتی

وی تأکید کرد: فردی که قصد خرید کالا از شخص دیگری را دارد یا می‌خواهد کالایی را به فردی بفروشد، باید هویت طرف مقابل را به شکل دقیق بررسی و احراز کند. امکان احراز هویت از طریق ابزارها و سامانه‌های در دسترس از جمله «پلیس من» وجود دارد و شهروندان می‌توانند از این ظرفیت استفاده کنند.

فرمانده انتظامی مازندران ادامه داد: متأسفانه در برخی موارد افراد بدون شناخت کافی، اموال خود را در اختیار اشخاص ناشناس قرار می‌دهند و همین موضوع زمینه وقوع کلاهبرداری را فراهم می‌کند.

سردار مفخمی همچنین درباره کلاهبرداری‌های مرتبط با دستگاه‌های خودپرداز هشدار داد و گفت: یکی از شیوه‌های کلاهبرداری این است که افراد در مقابل دستگاه‌های خودپرداز، شهروندان را با وعده‌هایی مانند برنده شدن یا دریافت جایزه فریب می‌دهند و از آنها می‌خواهند اقداماتی را انجام دهند.

وی افزود: شهروندان باید توجه داشته باشند که صرف کشیدن کارت یا انجام عملیات بانکی، به معنای قطعی شدن تراکنش نیست. تا زمانی که پیامک بانکی مربوط به انجام تراکنش و کسر وجه دریافت نشده، نباید به انجام موفقیت‌آمیز عملیات اطمینان کرد.

فرمانده انتظامی مازندران خاطرنشان کرد: اطلاع‌رسانی و افزایش آگاهی مردم می‌تواند نقش مهمی در کاهش این نوع جرائم داشته باشد و از رسانه‌ها درخواست داریم این هشدارها را به شکل گسترده به مردم منتقل کنند.