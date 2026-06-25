به گزارش خبرگزاری مهر، عشایر شهرستان هریس که متشکل از چهار طایفه بزرگ عشایری هستند با برپایی آیین معنوی شبیهخوانی صحنههایی از حماسه عاشورا و قیام حضرت اباعبدالله الحسین (ع) را به تصویر کشیدند.
عشایر این شهرستان که همواره در عرصههای مختلف پشتیبان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بودهاند و در دوران دفاع مقدس و همچنین حوادث و بحرانهای مختلف، وفاداری خود را به ایران اسلامی به اثبات رساندهاند، این بار نیز با تمسک به مکتب اهلبیت (ع) و برگزاری مراسم شبیهخوانی، ارادت و عشق خود را به سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین (ع) به نمایش گذاشتند.
گفتنی است برگزاری آیین شبیهخوانی در میان عشایر شهرستان هریس برای نخستین بار صورت گرفته و با استقبال گسترده روستاییان و مردم منطقه همراه بود.
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