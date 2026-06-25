به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با روز عاشورا، مردم عزادار آذربایجان شرقی با حضور در آیینهای سوگواری، به یاد آخرین نماز حضرت اباعبدالله الحسین (ع) در صحرای کربلا، نماز ظهر عاشورا را به جماعت برپا کردند.
مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، نیز در جمع عزاداران حسینی مسجد امام حسین شهر جدید سهند حضور یافت و همراه با مردم در این آیین معنوی شرکت کرد.
پس از اقامه نماز ظهر عاشورا، هیئتها و دستههای عزاداری به اجرای برنامههای سنتی و مذهبی خود ادامه دادند و عشق و ارادت خود به خاندان اهلبیت (ع) را به نمایش گذاشتند.
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