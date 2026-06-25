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۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۱۸

آیین سنتی کرنا نوازی در بقعه متبرکه امیربنده کلاچای 

آیین سنتی کرنا نوازی در بقعه متبرکه امیربنده کلاچای 

رودسر- آئین سنتی «کرنا نوازی» در بقعه متبرکه امیربنده کلاچای همزمان با عاشورای حسینی برگزار شد.

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فیلم: خدیجه جعفرپور

کد مطلب 6870519

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