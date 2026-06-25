https://mehrnews.com/x3cqxH ۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۱۸ کد مطلب 6870519 استانها گیلان استانها گیلان ۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۱۸ آیین سنتی کرنا نوازی در بقعه متبرکه امیربنده کلاچای رودسر- آئین سنتی «کرنا نوازی» در بقعه متبرکه امیربنده کلاچای همزمان با عاشورای حسینی برگزار شد. دریافت 7 MB فیلم: خدیجه جعفرپور کد مطلب 6870519 کپی شد مطالب مرتبط مقتلخوانی؛ شناسنامه عاشورایی خوزستان تماشای چند سوگواری هنرمندانه؛ از مرثیههای محرم تا وداع با رهبر شهید یوم العباس؛ از میدان سرچشمه تا عالیقاپو، اردبیل در سوگ علمدار کربلا برچسبها کرنا نوازی رودسر عاشورا
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