به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید محمدباقر طباطبایی‌نژاد ظهر پنجشنبه همزمان با عاشورای حسینی در جمع عزاداران حسینی در حسینیه اعظم زنجان، با تبیین ابعاد مختلف هدایت در مکتب سیدالشهدا(ع)، اظهار کرد: نهضت عاشورا یک مدرسه بزرگ تربیتی برای همه انسان‌ها در طول تاریخ است و آموزه‌های این مکتب می‌تواند مسیر سعادت و کمال را برای انسان روشن کند.

وی با بیان اینکه در دستگاه امام حسین(ع) ابزارهای متعددی برای هدایت و رشد معنوی انسان وجود دارد، افزود: یکی از مهم‌ترین این ابزارها زیارت عاشورا است که از مضامین بلند معرفتی، اعتقادی و تربیتی برخوردار بوده و انسان را به سمت رستگاری و خوشبختی سوق می‌دهد.

طباطبایی‌نژاد با اشاره به جایگاه والای زیارت عاشورا در منظومه معرفتی مکتب حسینی، این زیارت شریف را از مهم‌ترین ابزارهای هدایت انسان دانست و گفت: زیارت عاشورا درهای خوشبختی، سعادت و رستگاری را به روی انسان می‌گشاید و زمینه تعالی معنوی او را فراهم می‌کند.

این سخنران مذهبی ادامه داد: کسانی که با معرفت و شناخت به قرائت زیارت عاشورا می‌پردازند، ضمن تجدید پیمان با آرمان‌های امام حسین(ع)، زمینه نزدیکی بیشتر به خداوند متعال و بهره‌مندی از برکات معنوی این زیارت را فراهم می‌کنند.

طباطبایی‌نژاد با اشاره به جایگاه ویژه زیارت سیدالشهدا(ع) در روایات اسلامی، تصریح کرد: حضور در حریم نورانی حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و زیارت آن حضرت از اعمالی است که ثواب و پاداش فراوانی برای انسان به همراه دارد و خود نعمتی بزرگ در مسیر خوشبختی و سعادت به شمار می‌رود.

وی خاطرنشان کرد: در روایات آمده است که فرشتگان الهی نیز همواره به زیارت بارگاه ملکوتی امام حسین(ع) مشرف می‌شوند که این مسئله بیانگر عظمت و جایگاه والای آن حضرت نزد خداوند متعال است.

این کارشناس دینی اشک بر مصائب اهل‌بیت عصمت و طهارت(ع) را از دیگر ابزارهای مهم هدایت در مکتب عاشورا برشمرد و گفت: اشک بر امام حسین(ع) صرفاً یک احساس عاطفی نیست، بلکه جلوه‌ای از پیوند قلبی و معرفتی با خاندان عصمت و طهارت(ع) محسوب می‌شود که آثار تربیتی و معنوی فراوانی برای انسان به همراه دارد.

وی افزود: هرگاه انسان با معرفت، اندوه و تأثر قلبی نسبت به مظلومیت سیدالشهدا(ع) اشک بریزد، این اشک می‌تواند زمینه آمرزش گناهان، پالایش روح و تقویت ارتباط با پروردگار را فراهم سازد.

طباطبایی‌نژاد با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های تربیتی نهضت عاشورا در زندگی فردی و اجتماعی، اظهار داشت: جامعه اسلامی برای دستیابی به رشد معنوی، اخلاقی و فرهنگی نیازمند تمسک به آموزه‌های عاشورایی است و هرچه ارتباط قلبی و عملی مردم با فرهنگ حسینی عمیق‌تر شود، آثار آن در سبک زندگی فردی و اجتماعی نیز نمایان‌تر خواهد شد.

وی با اشاره به نقش محوری محبت اهل‌بیت(ع) در سعادت انسان، گفت: زیارت سیدالشهدا(ع)، قرائت زیارت عاشورا، اقامه مجالس عزاداری و حفظ پیوند قلبی با امام حسین(ع) از مهم‌ترین عوامل هدایت، تعالی معنوی و دستیابی به سعادت دنیا و آخرت به شمار می‌رود.