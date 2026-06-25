فاطمه زارعی در گفتگو با مهر اظهار کرد: بر اساس الگوی نقشهها و خروجی مدلهای پیشیابی، طی ۲۴ ساعت آینده همچنان گاهی وزش باد شدید، خیزش گرد و خاک، کاهش دید افقی و افت کیفیت هوا به ویژه در نیمه غربی استان پیشبینی میشود.
وی افزود: این شرایط جوی در برخی نقاط میتواند احتمال بروز خسارت را نیز به همراه داشته باشد.
کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی با اشاره به کاهش نسبی ناپایداریهای جوی از روز جمعه بیان کرد: با کاهش گرادیان فشار، از شدت ناپایداریها کاسته خواهد شد، اما گاهی وزش تندباد در برخی نقاط استان دور از انتظار نیست.
زارعی با بیان اینکه روند افزایش دما تا روز یکشنبه ادامه دارد، گفت: وقوع بیشینه دماهای حدود ۴۰ درجه سانتیگراد و بالاتر در اغلب نقاط استان پیشبینی میشود که اوج آن در روزهای شنبه و یکشنبه خواهد بود.
وی یادآور شد: در شبانهروز گذشته سربیشه با حداقل دمای ۱۴ درجه سانتیگراد خنکترین و طبس با حداکثر دمای ۴۵ درجه سانتیگراد گرمترین نقطه خراسان جنوبی بودهاند.
به گفته زارعی، دمای هوای بیرجند نیز در این مدت بین ۱۹ تا ۳۸ درجه سانتیگراد ثبت شده است.
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