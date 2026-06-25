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۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۸:۰۶

آیین دمام زنی در روستای راسته کنار فومن

آیین دمام زنی در روستای راسته کنار فومن

فومن- در این ویدئو تصاویری از اجرای آیین دمام زنی در روستای راسته کنار فومن در روز عاشورای حسینی را مشاهده می کنید.

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کد مطلب 6870695

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