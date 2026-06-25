https://mehrnews.com/x3cqCh ۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۸:۰۶ کد مطلب 6870695 استانها گیلان استانها گیلان ۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۸:۰۶ آیین دمام زنی در روستای راسته کنار فومن فومن- در این ویدئو تصاویری از اجرای آیین دمام زنی در روستای راسته کنار فومن در روز عاشورای حسینی را مشاهده می کنید. دریافت 6 MB کد مطلب 6870695 کپی شد مطالب مرتبط تصاویری از مراسم تاسوعای حسینی در آلیان فومن روایتی از ماسوله در ششمین روز محرم؛ علمها سبزپوش می شوند مراسم «شیرخوارگان حسینی» در فومن یکصد و دهمین قرار شبانه فومنی ها در میدان برچسبها فومن عاشورای حسینی محرم 1405
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