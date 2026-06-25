https://mehrnews.com/x3cqCL ۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۹:۰۸ کد مطلب 6870718 استانها هرمزگان استانها هرمزگان ۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۹:۰۸ عزاداری مردم بندرخمیر در سوگ سیدالشهدا علیه السلام بندرعباس- مردم بندرخمیر در سوگ سید و سالار شهیدان دوشادوش مردم سایر نقاط کشور به عزاداری پرداختند. دریافت 9 MB ویدئو: اسرا برکم کد مطلب 6870718 کپی شد مطالب مرتبط امروز پلیس از جنس مردم، برای مردم و در خدمت مردم است راهپیمایی مردم گرگان در حمایت از مردم فلسطین و غزه دولت در خدمت به مردم حريص است برچسبها بندر خمیر هرمزگان حسینیه ایران
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