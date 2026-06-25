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۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۹:۰۸

عزاداری مردم بندرخمیر در سوگ سیدالشهدا علیه السلام

عزاداری مردم بندرخمیر در سوگ سیدالشهدا علیه السلام

بندرعباس- مردم بندرخمیر در سوگ سید و سالار شهیدان دوشادوش مردم سایر نقاط کشور به عزاداری پرداختند.

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ویدئو: اسرا برکم

کد مطلب 6870718

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