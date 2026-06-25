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۴ تیر ۱۴۰۵، ۲۰:۵۴

ملونی: ایتالیا به هیچ وجه در جنگ علیه ایران شرکت نداشته است

ملونی: ایتالیا به هیچ وجه در جنگ علیه ایران شرکت نداشته است

بعد از وزیر خارجه ایتالیا نخست وزیر این کشور نیز امروز بر عدم مشارکت ایتالیا در جنگ علیه ایران تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، جورجیا ملونی نخست وزیر ایتالیا تاکید کرد: ما مطلقا در جنگ علیه ایران مشارکت نکرده ایم و تنها حمایت های فنی و لوجستیکی ارائه داده ایم.

آنتونیو تایانی وزیر امور خارجه ایتالیا نیز عصر امروز پنجشنبه با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان به صورت تلفنی گفتگو کرد.

وزیر خارجه ایتالیا در این گفتگوی تلفنی، اظهارات اخیر دبیرکل ناتو درباره استفاده ایالات متحده از پایگاه‌های نظامی ایتالیا در عملیات نظامی علیه ایران را قاطعانه رد کرد.

تایانی همچنین با تأکید بر اینکه هیچ‌گونه استفاده‌ای از پایگاه‌های نظامی این کشور برای حمله به ایران صورت نگرفته و چنین اقدامی نیز در آینده انجام نخواهد شد، تصریح کرد که هواپیماهای آمریکایی برای بمباران ایران از خاک ایتالیا به پرواز درنیامده‌اند و دولت ایتالیا هرگز مجوزی برای انجام چنین عملیاتی صادر نکرده است.

کد مطلب 6870761

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