واکنش وزیر دفاع ایتالیا به استفاده آمریکا از پایگاههای این کشور در جنگ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شفق نیوز، جویدو کروزیتو وزیر دفاع ایتالیا اجازه به آمریکا برای استفاده از پایگاههای نظامی این کشور طی جنگ در ایران را تکذیب کرد.
وزیر دفاع ایتالیا گفت: جای تعجب است که دبیرکل ناتو، که مستقیماً در عملیات خشم حماسی درگیر نبوده، روایت را طوری ارائه میدهد که با اشتباه گرفتن نوع پروازهای مجاز، پیامی کاملاً گمراهکننده منتقل میکند.
در این بیانیه آمده است که تنها فعالیتهای فنی و لجستیکی، غیرجنگی، در چارچوب رویههای تعیینشده در توافقات موجود مجاز بوده است.
همچنین وی افزود: همانطور که مشخص است، هرگاه درخواستی خارج از این چارچوب ارائه شده، ایتالیا از مجوز آن خودداری کرده است.
این اظهار نظر در پاسخ به اظهارات مارک روته دبیرکل ناتو مطرح شد.
او پیشتر گفته بود که آمریکا عملیات نظامی علیه ایران از پایگاههای آمریکا در ایتالیا استفاده کرده بود.
این اظهار نظر بحث و جدلی سیاسی در ایتالیا به راه انداخت چرا که دولت جورجیا ملونی نخست وزیر ایتالیا بارها تاکید کرد که اجازه استفاده از اراضی این کشور برای عملیات نظامی مستقیم علیه ایران را نداده است.
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