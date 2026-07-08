به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، در بیانیه پایانی نشست سران کشورهای عضو ناتو در آنکارا، آن ها بدون محکوم کردن تنش آفرینی های مکرر آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه همراه با نقض توافق، از ایران خواستند تا به آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز احترام بگذارد؛ آن ها همچنین بدون اینکه ماهیت صلح آمیز برنامه هسته ای ایران را مورد اذعان قرار دهند، بر ضرورت جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح‌های هسته‌ای تأکید کردند!

به گزارش این رسانه، سران این ائتلاف همچنین از افزایش هزینه‌ های نظامی خبر دادند و ضمن تعهد به گسترش توانمندی‌ های این صنایع، حمایت خود را از اوکراین با وعده ارائه ۷۰ میلیارد یورو کمک نظامی در سال ۲۰۲۶ مورد تأکید قرار دادند.

در بیانیه پایانی ناتو آمده است که سران این ائتلاف در خصوص توسعه توانمندی‌ های نظامی شان از جمله پدافند هوایی و موشکی هم نظر بوده و با تأکید بر اینکه هرگونه حمله به یکی از کشورهای عضو، حمله به کل اعضای ائتلاف محسوب می‌شود، تعهد خود را به دفاع جمعی مجددا اعلام کردند.