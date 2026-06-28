تجمع اعتراضی مردم ترکیه؛«ناتو باید منحل شود»+ فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آر تی، فعالان مخالف ناتو در ترکیه با برگزاری یک تجمع گسترده مقابل ساختمان «برج های ترامپ» در منطقه شیشلی استانبول برگزاری نشست ناتو در آنکارا طی روزهای ۷ و ۸ ژوئیه آتی را محکوم کردند.

معترضان در این تجمع خواهان بسته شدن پایگاه های نظامی خارجی و خروج فوری ترکیه از ناتو شدند.

در این تجمع تعدادی از نمایندگان پارلمان ترکیه از جمله اوزگل ساکی، نماینده استانبول و اسکندر بایهان، نماینده استانبول از حزب کارگر شرکت داشتند.

در بیانیه پایانی این تجمع تاکید شد که ناتو یک تشکیلات امپریالیستی خون ریز است و دروغ های رواج داده شده مبنی بر این که ناتو یک تشکیلات دفاعی برای محافظت از منافع ترکیه است صحت ندارد.

در این بیانیه تصریح شده است: ملت های منطقه از عراق و فلسطین گرفته تا ایران و امروز نیز در ترکیه با سیاست های ناتو مخالف هستند؛ ناتویی که با تجزیه یوگوسلاوی، حمله به لیبی و افغانستان و اداره عملیات اطلاعاتی و کودتاهای نظامی در ارتباط است. ناتو باید به عنوان بزرگترین تشکیلات جنگ طلب در جهان منحل شده و مسابقه تسلیحاتی جهانی در راستای جنگ افروزی های خونین متوقف شود.