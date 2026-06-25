https://mehrnews.com/x3cqDV ۴ تیر ۱۴۰۵، ۲۱:۱۶ کد مطلب 6870775 استانها هرمزگان استانها هرمزگان ۴ تیر ۱۴۰۵، ۲۱:۱۶ عزاداری سنتی در بخش توکهور هشتبندی هرمزگان بندرعباس-مردم بخش توکهور و هشت بندی میناب برای سالار شهیدان عزاداری سنتی برگزار کردند. دریافت 37 MB ویدئو: حسین دعائی نسب کد مطلب 6870775 کپی شد مطالب مرتبط کشت خیار سبز در منطقه توکهور و هشتبندی ۲۰ درصد کاهش یافت ارسال بیش از ۱۰۰ تن محصولات غذایی و کشاورزی از هشتبندی به جبههها محور ارتباطی جغین-هشتبندی مسدود شد برچسبها توکهور و هشتبندی هشتبندی حسینیه ایران
نظر شما