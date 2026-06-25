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۴ تیر ۱۴۰۵، ۲۱:۱۶

عزاداری سنتی در بخش توکهور هشت‌بندی هرمزگان

عزاداری سنتی در بخش توکهور هشت‌بندی هرمزگان

بندرعباس-مردم بخش توکهور و هشت بندی میناب برای سالار شهیدان عزاداری سنتی برگزار کردند.

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ویدئو: حسین دعائی نسب

کد مطلب 6870775

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