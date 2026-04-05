حسن خاکساری فرمانده حوزه مقاومت بسیج امام رضا (ع) هشتبندی در گفتگو با خبرنگار مهر در این رابطه، عنوان کرد: کشاورزان بخش توکهور و هشتبندی از ابتدای فعالیت ستاد پشتیبانی از رزمندگان کمک های بسیاری به ستاد برای پشتیبانی از رزمندگان در جبهه ها کرده اند.

وی افزود: بخش مهمی از صیفی جات مورد نیاز جبهه های نبرد با تجاوزگران آمریکایی-صهیونیستی توسط کمک های اهدایی کشاورزان بخش توکهور و هشتبندی تامین و ارسال می گردد.

خاکساری، خاطرنشان کرد: با توجه به نیاز جبهه ها به اقلام ضروری کمک های مردمی و کشاورزان به صورت روزانه به جبهه‌های نبرد با تجاوزگران آمریکایی-صهیونیستی ارسال می گردد.

فرمانده حوزه مقاومت بسیج امام رضا ع هشتبندی تصریح کرد: تاکنون قریب به صد تن محصولات کشاورزی و مواد غذایی و همچنین ۱۰ میلیارد ریال کمک های نقدی و طلاهای اهدایی مردم بخش توکهور و هشتبندی به جبهه های نبرد با تجاوزگران آمریکایی-صهیونیستی ارسال شده است.