ادعا درباره درخواست بودجه ۶۷۲ میلیون دلاری ترامپ مربوط به ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، فاکس نیوز مدعی شد که دولت ترامپ در چارچوب درخواست بودجه ۸۰ میلیارد دلاری به دنبال به دست آوردن یک بودجه ۶۷۲ میلیون دلاری برای از بین بردن مواد هستهای ایران است.
بر اساس این گزارش، بودجه مذکور صرف فعالیتهای راستیآزمایی آمریکا در داخل ایران، بازرسیهای آژانس بینالمللی انرژی اتمی و گسترش فعالیت های تیمهای پشتیبانی اضطراری هستهای در سراسر منطقه خواهد کرد.
فاکس نیوز ادعا کرد، این اقدام با هدف پایان دادن به توانایی ایران برای توسعه یا دستیابی به سلاح هستهای با حذف مواد، فناوریها، تجهیزات و زیرساختهای حساس هستهای انجام میشود.
این در حالی است که مقامات ایران بارها تاکید کرده اند که مواد هسته ای از این کشور خارج نخواهد شد. ترامپ تاکنون بارها ادعاهای نخ نمای خود را در خصوص مواد هسته ای ایران تکرار کرده است.
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