قطعی برق در برخی مناطق ۳ شهرستان‌ لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، به منظور افزایش پایداری شبکه‌های توزیع برق، جلوگیری از بروز خاموشی‌های ناخواسته و با توجه به ضرورت انجام برنامه‌های تعمیرات و بهسازی تأسیسات برق‌رسانی، روز جمعه ۵ تیر ماه، محدودیت جریان برق در برخی از مناطق استان اعمال خواهد شد.

شرکت توزیع برق استان از مشترکان ساکن در مناطق یادشده درخواست کرده است که تمهیدات لازم را برای مدیریت مصرف برق در ساعات اعلام‌شده پیش‌بینی کنند.

جزئیات زمان و مناطق تحت تأثیر در هر یک از شهرستان‌ها به شرح زیر اعلام شده است:

شهرستان خرم‌آباد (برق ۱)

به دنبال تعمیرات پست زمینی سرچشمه محدودیت جریان برق در روز جمعه ۵ تیر ماه از ساعت ۹ تا ۱۲ اعمال خواهد شد.

مناطق خیابان گرشاسبی، خیابان مطهری، سرچشمه و کوچه‌های اطراف سرچشمه در این بازه زمانی با قطع برق مواجه خواهند شد.

شهرستان الیگودرز

در جریان تعمیرات فیدر بزنوید محدودیت جریان برق در روز جمعه ۵ تیر ماه از ساعت ۱۲:۳۰ تا ۱۵:۳۰ اعمال خواهد شد.

شهر تیتکان، روستاهای بخش ذلقی و کلیه مشترکان مسیر مربوطه در این بازه زمانی با قطع برق مواجه خواهند شد.

شهرستان بروجرد (امور ۲)

همچنین به دنبال تعمیرات در فیدر فشار متوسط شاهویران محدودیت جریان برق در روز جمعه ۵ تیر ماه از ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۳:۰۰ اعمال خواهد شد.

مناطق مسیر روستاهای حاجی‌آباد و زرشکه، شاهویران سفلی، شاهویران علیا، قلعه نو حکیم، آیله و نصیرآباد در این بازه زمانی با قطع برق مواجه خواهند شد.