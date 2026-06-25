هواشناسی لرستان: جو پایدار تا اواسط هفته آینده؛ کاهش نسبی دما

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز مرادپور شامگاه پنج شنبه با اشاره به آخرین نقشهها و مدلهای هواشناسی به رسانهها اظهار داشت: از امروز ۴ تیرماه ۱۴۰۵ تا اواسط هفته آینده، با توجه به حاکمیت شرایط پایدار جوی، جو منطقه آرام و پایدار پیشبینی میشود.
آسمان صاف و افزایش سرعت وزش باد در برخی ساعات
مدیرکل هواشناسی لرستان افزود: در این مدت، برای همه نقاط استان، آسمان صاف پیشبینی میشود و در ساعاتی از روز، شاهد افزایش سرعت وزش باد تا بازه قابلملاحظه خواهیم بود که ممکن است در برخی مناطق محسوس باشد.
مرادپور در ادامه با اشاره به نوسانات دمایی خاطرنشان کرد: از نظر نوسانات دما، طی امروز شاهد کاهش نسبی دماهای روزانه خواهیم بود.
توصیه به مدیریت بهینه مصرف آب و برق
وی با تأکید بر اینکه با وجود کاهش نسبی دما، همچنان شرایط گرمایی در استان حاکم است، گفت: مدیریت بهینه مصرف آب و برق به همگان توصیه میشود.
مدیرکل هواشناسی لرستان از شهروندان خواست با صرفهجویی در مصرف انرژی، به ویژه در ساعات اوج مصرف، زمینه پایداری شبکههای تأمین آب و برق را فراهم آورند.
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