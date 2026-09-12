کشف ۹۰۰ کیلوگرم گوشت فاسد در قم

به گزارش خبرنگار مهر، محسن حسینی صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: در جریان گشت مشترک بهداشتی با همکاری قرارگاه بسیج سازندگی استان و بازرسان بهداشتی دامپزشکی شهرستان قم، ۹۰۰ کیلوگرم گوشت قرمز فاسد شناسایی و ضبط شد.



وی ادامه داد: بررسی‌های انجام‌شده نشان داد این محموله به دلیل نگهداری در شرایط غیراصولی و غیربهداشتی دچار فساد شده و قابلیت مصرف انسانی ندارد.



مسئول واحد نظارت بر بهداشت عمومی اداره دامپزشکی شهرستان قم افزود: گوشت‌های کشف‌شده پس از ضبط، از چرخه مصرف خارج و معدوم شد.



گشت‌های مشترک به شناسایی تخلفات کمک می‌کند



حسینی با قدردانی از همکاری قرارگاه بسیج سازندگی استان قم در اجرای گشت‌های مشترک بهداشتی گفت: این همکاری‌ها در شناسایی تخلفات بهداشتی و برخورد با موارد مغایر با ضوابط نقش مؤثری دارد.



وی افزود: استمرار گشت‌های مشترک بهداشتی و همکاری مجموعه‌های مرتبط، به ارتقای نظارت بر فرآورده‌های خام دامی و تقویت امنیت غذایی جامعه کمک می‌کند.