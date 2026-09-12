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۲۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۰۲

کشف ۹۰۰ کیلوگرم گوشت فاسد در قم

کشف ۹۰۰ کیلوگرم گوشت فاسد در قم

قم- مسئول واحد نظارت بر بهداشت عمومی اداره دامپزشکی شهرستان قم از کشف و معدوم‌سازی ۹۰۰ کیلوگرم گوشت قرمز فاسد در یکی از مراکز عرضه قم خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن حسینی صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: در جریان گشت مشترک بهداشتی با همکاری قرارگاه بسیج سازندگی استان و بازرسان بهداشتی دامپزشکی شهرستان قم، ۹۰۰ کیلوگرم گوشت قرمز فاسد شناسایی و ضبط شد.

وی ادامه داد: بررسی‌های انجام‌شده نشان داد این محموله به دلیل نگهداری در شرایط غیراصولی و غیربهداشتی دچار فساد شده و قابلیت مصرف انسانی ندارد.

مسئول واحد نظارت بر بهداشت عمومی اداره دامپزشکی شهرستان قم افزود: گوشت‌های کشف‌شده پس از ضبط، از چرخه مصرف خارج و معدوم شد.

گشت‌های مشترک به شناسایی تخلفات کمک می‌کند

حسینی با قدردانی از همکاری قرارگاه بسیج سازندگی استان قم در اجرای گشت‌های مشترک بهداشتی گفت: این همکاری‌ها در شناسایی تخلفات بهداشتی و برخورد با موارد مغایر با ضوابط نقش مؤثری دارد.

وی افزود: استمرار گشت‌های مشترک بهداشتی و همکاری مجموعه‌های مرتبط، به ارتقای نظارت بر فرآورده‌های خام دامی و تقویت امنیت غذایی جامعه کمک می‌کند.

کد مطلب 6944535

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