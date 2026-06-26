به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد جلیلی با اشاره به دهه احیای امر به معروف و نهی از منکر اظهار کرد: در حوزه مصرف برق، استفاده نامتعارف از روشنایی، سامانه‌های سرمایشی و لوازم پرمصرف به‌ویژه در ساعات اوج بار، از مصادیق منکر به شمار می‌رود.

وی افزود: در مقابل، بهره‌گیری از وسایل استاندارد، پربازده و رعایت الگوی مصرف، رفتاری درست و مسئولانه است که در صنعت برق به عنوان معروف شناخته می‌شود.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان یزد با اشاره به حمایت‌های قانونی از اقشار کم‌برخوردار بیان کرد: برای خانواده‌های کم‌درآمد و اقشار آسیب‌پذیر، پیش‌بینی‌های لازم در قانون انجام شده است و مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی می‌توانند از انشعاب رایگان برق بهره‌مند شوند و هزینه مصرف برق آنان نیز بر اساس قانون محاسبه می‌شود.

جلیلی همچنین اصلاح فرایندها و کاهش بروکراسی اداری را از دیگر محورهای مهم در این حوزه دانست و تصریح کرد: توجه به شایسته‌سالاری و سلامت اداری، زمینه‌ساز دقت بیشتر در روند انتخاب و انتصاب افراد خواهد بود.

وی راه‌اندازی سامانه «برق من» را از مهم‌ترین اقدامات سال‌های اخیر برای غیرحضوری‌سازی خدمات صنعت برق و افزایش رضایتمندی مردم عنوان کرد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان یزد در ادامه، آموزش کارکنان، تولید محتوا در فضای مجازی، برگزاری نشست‌های توجیهی و تجلیل از برگزیدگان حوزه عفاف و حجاب، نماز و امر به معروف را از جمله برنامه‌های فرهنگی این شرکت برشمرد.