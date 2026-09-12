  1. استانها
  2. کرمانشاه
۲۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۵۹

مرز خسروی باز است و صادرات کالا ادامه دارد

مرز خسروی باز است و صادرات کالا ادامه دارد

کرمانشاه - مدیر پایانه مرزی خسروی گفت: با وجود اعلام بسته شدن مرزهای ایران و عراق، مرز خسروی باز بوده و تردد مسافران و صادرات کالا بدون مشکل ادامه دارد.

میثم پرهیخته در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین وضعیت مرز خسروی اظهار کرد: در حال حاضر مشکلی در روند عبور و مرور مسافران و فعالیت‌های مرزی این پایانه وجود ندارد و مرز خسروی همچنان باز است.

وی افزود: تردد مسافران از مرز خسروی در حال انجام است و در روند عبور و مرور مسافری این پایانه مشکلی ایجاد نشده است.

مدیر پایانه مرزی خسروی تصریح کرد: فعالیت‌های ترانزیتی نیز در این مرز ادامه دارد و روند جابه‌جایی کالا از طریق پایانه خسروی برقرار است.

پرهیخته با اشاره به وضعیت صادرات کالا گفت: صادرات کالا از مرز خسروی نیز همچنان ادامه دارد و در شرایط فعلی وقفه‌ای در این بخش ایجاد نشده است.

وی خاطرنشان کرد: با وجود اعلام خبر بسته شدن مرزهای کشور ایران با عراق، مرز خسروی در حال حاضر باز است و فعالیت‌های مسافری، ترانزیتی و صادراتی در این پایانه ادامه دارد.

کد مطلب 6944448

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها