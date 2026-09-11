درگیری‌ مسلحانه میان شبه نظامیان کُرد و عناصر جولانی در کوبانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه العربی الجدید، شبه نظامیان کرد در یک عملیات نظامی، به مواضع و مقرهای عناصر وابسته به جولانی در شهر کوبانی یورش بردند.

شهر کوبانی در حومه شمالی حلب، به دنبال اعتراض های گسترده مردمی که به خشونت کشیده شد، در وضعیت آماده‌باش امنیتی به سر می برد.

این ناآرامی‌ها در پی اعتراض به کشته شدن یک جوان آغاز شد و به سرعت به اعتراض های خیابانی تغییر وضعیت داد.

معترضان خشمگین با حمله به ساختمان مدیریت امنیت داخلی و خودروهای وابسته به آن در مرکز شهر، خساراتی به این مراکز وارد کردند.

هم‌اکنون عناصر جولانی در پی این اعتراض ها، وضعیت آماده‌باش اعلام کرده و تلاش برای مهار تنش‌ها در شهر ادامه دارد.