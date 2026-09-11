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۲۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۲۱

درگیری‌ مسلحانه میان شبه نظامیان کُرد و عناصر جولانی در کوبانی

درگیری‌ مسلحانه میان شبه نظامیان کُرد و عناصر جولانی در کوبانی

گزارش ها از حمله شبه نظامیان کُرد به مواضع و مقرهای عناصر وابسته به جولانی در کوبانی سوریه حکایت دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه العربی الجدید، شبه نظامیان کرد در یک عملیات نظامی، به مواضع و مقرهای عناصر وابسته به جولانی در شهر کوبانی یورش بردند.

شهر کوبانی در حومه شمالی حلب، به دنبال اعتراض های گسترده مردمی که به خشونت کشیده شد، در وضعیت آماده‌باش امنیتی به سر می برد.

این ناآرامی‌ها در پی اعتراض به کشته شدن یک جوان آغاز شد و به سرعت به اعتراض های خیابانی تغییر وضعیت داد.

معترضان خشمگین با حمله به ساختمان مدیریت امنیت داخلی و خودروهای وابسته به آن در مرکز شهر، خساراتی به این مراکز وارد کردند.

هم‌اکنون عناصر جولانی در پی این اعتراض ها، وضعیت آماده‌باش اعلام کرده و تلاش برای مهار تنش‌ها در شهر ادامه دارد.

کد مطلب 6944238

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    نظرات

    • احمد IR ۰۶:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۱
      4 0
      پاسخ
      جولانی یک داعشی پست فطرت کثیف وجنایتکاراست وجهان ومردم کوبانی جنایات داعش وتجاوزات بیرحمانه آنان به زنان ودختران کوبانی را فراموش نخواهندکرد.اکنون وقت انتقام ازداعشیان حاکم برسوریه است.بشتابیدوجولانی ودارو دسته کثیف وجنایتکارجولانی راکه جلدعوض کرده وادای انسانهای باشخصیت رادرمی آورند،نابودکنید

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