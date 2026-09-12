کشف ۶۱ شیء تاریخی و ۶ دستگاه فلزیاب غیرمجاز در فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد احمدی در تشریح اقدامات یگان حفاظت میراثفرهنگی فارس گفت: طرحهای عملیاتی شناسایی، پیشگیری و برخورد با قاچاقچیان اشیای تاریخی و متجاوزان به عرصه و حریم آثار ملی، با جدیت در شهرستانهای مختلف استان اجرا شد.
وی افزود: در جریان این طرحها، نیروهای یگان حفاظت موفق شدند در شهرستان مرودشت، ۶۱ قطعه شیء تاریخی را به همراه ادوات حفاری کشف و سه متهم را در این رابطه دستگیر کنند.
فلزیابهای غیرمجاز زیر ذرهبین میراث فرهنگی فارس
فرمانده یگان حفاظت میراثفرهنگی فارس ادامه داد: در شهرستانهای داراب، بختگان، قیروکارزین و جهرم نیز در هر شهرستان یک دستگاه فلزیاب کشف و ضبط و متهمان مرتبط با این پروندهها به مراجع قضایی معرفی شدند.
احمدی اضافه کرد: در شهرستان سروستان نیز نیروهای یگان حفاظت ضمن توقیف ادوات حفاری، یک دستگاه فلزیاب غیرمجاز را کشف کردند که در این عملیات دو متهم دستگیر شدند.
وی با هشدار به جویندگان غیرمجاز اشیای تاریخی گفت: تبلیغ، خرید، فروش، نگهداری و استفاده از دستگاههای فلزیاب منوط به دریافت مجوز رسمی از وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی است.
برخورد قضایی با متخلفان
فرمانده یگان حفاظت میراثفرهنگی فارس تأکید کرد: فروشندگان فلزیاب نیز تنها مجاز به فروش این تجهیزات به افرادی هستند که مجوز خرید دریافت کردهاند و باید مشخصات خریدار و دستگاه را به وزارت میراثفرهنگی ارسال کنند.
احمدی خاطرنشان کرد: هرگونه خرید، فروش یا نگهداری فلزیاب خارج از ضوابط قانونی جرم محسوب میشود و یگان حفاظت استان ضمن توقیف تجهیزات، متخلفان را برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی خواهد کرد.
وی همچنین از همکاری نیروهای انتظامی و دستگاه قضایی استان با یگان حفاظت میراثفرهنگی قدردانی کرد و از مردم خواست هرگونه فعالیت مشکوک در محوطههای تاریخی را به یگان حفاظت گزارش دهند.
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