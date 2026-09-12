به گزارش خبرگزاری مهر، حضرت آیت الله موحدی کرمانی رئیس محترم مجلس خبرگان رهبری به دوره معرفت و توان افزایی شهید محمدمهدی طهرانچی (ویژه استادان درس اندیشه های امامین انقلاب اسلامی و وصایای حضرت امام خمینی (ره) دانشگاه آزاد اسلامی سراسر کشور) پیامی ارسال کردند.
متن این پیام به شرح زیر است؛
بسم الله الرحمن الرحیم
هُوَ الَّذِی بَعَثَ فِی الْأُمِّیِّینَ رَسُولًا مِنْهُمْ یَتْلُو عَلَیْهِمْ آیَاتِهِ وَ یُزَکِّیهِمْ وَیُعَلِّمُهُمُ الْکِتَابَ وَالْحِکْمَةَ
فعالیتهای فرهنگی، انقلابی و معرفتی دانشگاه آزاد اسلامی، نشان از اهتمام ویژه و حرکت در مسیر پاسداری از آرمانهای والای بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی؛ حضرت امام خمینی (قدسسره) و نیل به افقهای ترسیم شده از سوی قائد شهید (رضوان الله تعالی علیه) و رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظلهالعالی) دارد.
بیتردید، تلاشهای مستمر و ارزنده متولیان امر در تعمیق و ترویج اندیشههای ناب امامین انقلاب اسلامی، برگزاری نشستهای بصیرتافزا و تشکیل حلقههای فکری، گامی راهبردی در تحقق رسالت «جهاد تبیین» به شمار میرود.
در این میان، برگزاری این دوره ارزشمند آموزشی و معرفتی در جوار بارگاه ملکوتی و مضجع منور محدث جلیلالقدر، حضرت شیخ صدوق (علیه الرحمه)، علاوه بر آنکه مایه برکت، نزول فیوضات معنوی و انگیزش مضاعف علمی و روحی اساتید است، نمایانگر حسن تدبیر، سلیقه و نگرش صحیح متولیان امر در پیوند زدن میراث وثیق فقاهت و حدیث شیعی با معارف و گفتمان انقلاب اسلامی است.
ارتقای توانمندی علمی و معرفتی استادان در تبیین دروس «وصایای امام (ره)» و «اندیشههای انقلابی»، اقدامی راهبردی است. با عنایت به اینکه وصیتنامه الهیـ سیاسی امام راحل و بیانیه گام دوم انقلاب، بمثابه نقشههای راه زنده، پویا و ناظر به آینده هستند، این دورههای آموزشی میتواند با بیمه کردن نسل آیندهساز کشور در برابر هجمههای پیچیده فکری و فرهنگی دشمنان، ضامن هدایت و تعالی آنان باشد.
لذا بر خود واجب میدانم تقدیر صمیمانه از هیئت امناء و ریاست محترم و مدیران، دستاندرکاران دانشگاه آزاد اسلامی داشته و از درگاه خداوند متعال دوام توفیقات همگان در تربیت نسلی متعهد، بصیر متخصص و خدمتگزار به کشور و نظام مقدس جمهوری اسلامی را مسئلت مینمایم.
اَللّهُمَّ عَجِّلْ لِوَلِیِّکَ الْفَرَجَ وَ الْعافِیَةَ وَ النَّصْرَ
والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته
محمدعلی موحدی کرمانی
رئیس مجلس خبرگان رهبری
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