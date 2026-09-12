توقف اخذ کرایه حمل مایعات نفتی و گازی توسط ناوگان دریایی غیرایرانی

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید انصاری معاون حقوقی رئیسجمهور در نامهای به فرود عسگری رئیس کل گمرک ایران، خواستار توقف دریافت ۱۰ درصد از کرایه حمل مایعات نفتی و گازی وارداتی و صادراتی توسط ناوگان دریایی غیرایرانی شد.
در این نامه با اشاره به تصمیم جلسه کمیته حمایت از کسبوکار درباره اخذ این مبلغ، تأکید شده است که تا زمان تصویب و ابلاغ فهرست مشمولان اخذ ۱۰ درصد هزینه حمل توسط هیئت وزیران، دریافت این وجه متوقف شود.
این موضوع به استناد بند «ج» ماده ۲ آییننامه اجرایی قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی مطرح شده است.
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