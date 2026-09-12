به گزارش خبرگزاری مهر شرکت کیمیادانه ناب البرز، یکی از شرکتهای زیرمجموعه هلدینگ فرآوری فروکتوز ناب، در سال ۱۳۹۵ با هدف فرآوری دانه ذرت و تولید خوراک استاندارد و تخصصی برای دامداران، در شهرک صنعتی نظرآباد (استان البرز) تأسیس شد. این مجموعه با ظرفیت تولید ۲۰ تن در ساعت و بهرهگیری از ماشینآلات پیشرفته، انواع کنسانترههای خوراک دام و طیور را در دو شکل پودری (مش) و پلت تولید کرده و به صورت فله و کیسهای به بازار داخلی و کشورهای دیگر عرضه میکند.
خط مشی شرکت، بهرهگیری از آخرین دستاوردهای علمی جهانی در تولید خوراک دام و طیور و مکملهای دامی است. مدیریت مجموعه بر آن است تا با ارتقاء سطح کیفی تولیدات و توسعه سبد محصولات، نقش مؤثری در صنعت دامپروری کشور و بهبود نظام اقتصادی ایفا کند.
آزمایشگاه مجهز و کنترل کیفیت دقیق، از مبدأ تا مقصد
محمد لشنی، مدیر عامل شرکت کیمیا دانه ناب البرز اظهارکرد:یکی از نقاط قوت کیمیادانه ناب البرز، سیستم کنترل کیفیت جامع آن است. این شرکت از مبدأ ورود مواد اولیه، کنترل کیفیت را آغاز میکند.
وی افزود:نهادههایی مانند ذرت و سویا، ابتدا با نمونهبرداری صحیح و بررسیهای فیزیکی و سپس با آزمایشهای شیمیایی در آزمایشگاه مجهز شرکت، از نظر رطوبت، پروتئین، چربی، خاکستر و سایر پارامترها مورد ارزیابی قرار میگیرند. تنها در صورت تأیید کنترل کیفیت، مواد اولیه وارد چرخه تولید میشوند.
لشنی گفت:پرسنل کنترل کیفیت، فرآیند تولید را از ابتدا تا انتها تحت نظر دارند و محصول نهایی نیز پیش از خروج، مجدداً آنالیز میشود. تمام محصولات با برگ آنالیز کامل به دست دامداران عزیز عرضه میشوند.
خوراک پلت، تحولی در بهرهوری دامداری
محمد درستی، دامپزشک و عضو هیئت مدیره شرکت کیمیا دانه ناب البرز، با اشاره به مزیتهای خوراک پلت نسبت به خوراک پودری بیان کرد: در فرآیند پلت، با اعمال دمای ۷۰ تا ۸۰ درجه، نشاسته موجود در ذرت و جو ژلاتینه شده و قابلیت هضم آن برای دام به مراتب افزایش مییابد. همچنین حرارت، آلودگیهای باکتریایی را به حداقل رسانده و مواد مغذی و ریزمغذیها را به صورت یکنواخت و متراکم در بافت پلت درمیآورد.
وی افزود:این ویژگی از ایجاد گرد و غبار حین مصرف نیز جلوگیری میکند که برای سلامت دستگاه تنفسی دام مفید است. نتیجه این میشود که دام با مصرف خوراک کمتر، همان بازدهی قبلی را دارد. برای مثال، گاوداری که قبلاً با ۱۵ کیلو خوراک پودری، ۴۰ لیتر شیر تولید میکرد، اکنون با ۱۲ کیلو خوراک پلت به همان میزان شیر دست مییابد. این یعنی صرفهجویی مستقیم در هزینههای دامدار است.
درستی در ادامه به تولید خوراک تخصصی بر اساس نیاز دام اشاره کرد: ما محصولات پرواری را به دو دسته سبک (گوسالههای زیر ۲۵۰ کیلوگرم) و سنگین (بالای ۲۵۰ کیلوگرم) تقسیم کردهایم.
وی افزود:گوسالههای سبک به پروتئین بیشتر و انرژی کمتری نیاز دارند و گوسالههای سنگین برعکس، به انرژی بالاتر و پروتئین پایینتری نیازمندند. همچنین برای گاوهای شیری، گروههای سوپر شیر (بالای ۴۰ لیتر)، پر شیر (۳۵ تا ۴۰ لیتر)، متوسط شیر و کم شیر را داریم که هر کدام فرمولاسیون متناسب با نیازشان را دارند. حتی امکان تولید خوراک سفارشی بر اساس فرمولاسیون خاص دامداران بزرگ نیز فراهم است و فرآیند تولید کاملاً قابل ردیابی میباشد.
میکس یکنواخت و کاهش خطای انسانی
لشنی عنوان کرد: در کارخانههای مدرن مانند کیمیادانه البرز، از میکسرهای افقی پدلدار استفاده میشود که در عرض ۳ تا ۴ دقیقه، میکس کاملاً یکنواختی ایجاد میکنند. نمونهبرداری پس از میکس، یکنواختی محصول را تأیید میکند.
وی افزود: در دامداریهای سنتی، میکسرهای عمودی معمولاً میکس مناسبی ارائه نمیدهند و ممکن است مواد به صورت ناهمگن توزیع شوند. مدیر عامل شرکت کیمیا دانه ناب البرز تاکید کرد:همچنین استفاده از ماشینآلات روز دنیا و سیستمهای توزین دقیق، خطای نیروی انسانی را به حداقل ممکن رسانده است.وی افزود: فرآیند تولید از صفر تا انتها با حداقل دخالت دستی انجام میشود و تنها افزودنیهای کیلوگرمی یا گرمی از بالای میکسر اضافه میشوند.
دانشبنیان ،راهی برای کاهش وابستگی به واردات
درستی با اشاره به یکی از مهمترین دستاوردهای مجموعه اظهار کرد: ما موفق به اخذ گواهی دانشبنیان برای محصولات خود بر پایه فرآوری کنجاله سویا شدهایم.
وی گفت: به دلیل کمبود ارز و گرانی، به دنبال راهی بودیم که بتوانیم با استفاده از خود کنجاله سویا، بهرهوری را افزایش دهیم.
با اعمال حرارت و فرآوری خاص روی کنجاله سویا ، پروتئین آن را از دسترس میکروبهای شکمبه خارج کرده و به "پروتئین عبوری (RUP)" تبدیل کردیم. این پروتئین در روده جذب شده و باعث افزایش چشمگیر تولید شیر در گاوهای پرشیر میشود.
عضو هیئت مدیره شرکت کیمیا دانه ناب البرز خاطر نشان کرد: با این روش، میتوانیم مصرف سویا را از ۲۰ درصد به ۱۵ درصد کاهش دهیم و همان بازدهی را دریافت کنیم.
وی افزود:البته جایگزینی کامل سویا با محصولات دیگر به دلیل پروفایل منحصربهفرد اسیدهای آمینه آن، عملاً امکانپذیر نیست و منابع جایگزین حیوانی مثل پودر گوشت و ماهی نیز به دلیل خطر آلودگیهای میکروبی مانند سالمونلا، نیازمند کنترلهای بسیار دقیق هستند.
نظارت دامپزشکی، ضامن سلامت و کیفیت
درستی با اشاره به اینکه کیفیت و سلامت خوراک دام، یکی از دغدغههای اصلی این مجموعه است بیان کرد: مسئولین فنی دامپزشکی در دو شیفت در کارخانه حضور دارند و کلیه فرآیندها از ورود مواد اولیه تا خروج محصول نهایی، تحت نظارت مستمر قرار میگیرد.
وی افزود:بازرسیهای سرزده و دورهای توسط تیمهای دامپزشکی نیز انجام میشود و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، محمولهها قرنطینه یا حتی معدوم میشوند.
عضو هیئت مدیره شرکت کیمیا دانه ناب البرز در این باره تصریح کرد: اگرچه رعایت این استانداردها هزینهبر است، اما کاملاً ضروری است و ما را به تولید محصولی سالم و قابل اطمینان میرساند. خوشبختانه دامپزشکی نه تنها سنگاندازی نکرده، بلکه با مشاورههای فنی، ما را در رسیدن به استانداردها یاری کرده است.
نگاهی به تأثیر بیثباتی اقتصادی بر دامداریها ،روایتی از دل بحران
لشنی با اشاره به وضعیت دشوار دامداران در شرایط کنونی، گفت: بیثباتی قیمتها و افزایش سرسامآور هزینهها، باعث شده بسیاری از دامداران کوچک و متوسط، دامهای مولد خود را به کشتارگاه بفرستند یا تعداد دام خود را کاهش دهند.
وی افزود:به عنوان نمونه، برخی گاوداریها تولید شیر روزانه خود را از ۴۰ لیتر به ۲۰ لیتر رساندهاند تا با خوراک ارزانتر (علوفه و سیلو) دام را فقط سیر نگه دارند.
مدیر عامل شرکت کیمیا دانه ناب البرز بیان کرد:من خودم شاهد بودم که یک دامدار در دفتر ما گریه میکرد، چون توان تأمین خوراک دامهایش را نداشت.
وی افزود:کاهش قدرت خرید مردم هم بر این مشکلات افزوده و باعث کاهش مصرف گوشت و لبنیات شده است، زنجیرهای که همه حلقههای آن را دچار مشکل کرده است.
بحران سرمایه در گردش، تهدیدی جدی برای تولید
لشنی مهمترین چالش پیش روی صنعت را چنین توصیف میکند: با افزایش چندبرابری قیمت نهادههای اولیه، سرمایه در گردش کارخانهها به شدت تحت تأثیر قرار گرفته است. پارسال با ۱۰۰ میلیارد تومان سرمایه در گردش، ماهانه ۳ تا ۴ هزار تن خوراک تولید میکردیم، اما امروز برای همان حجم تولید به ۴۰۰ میلیارد تومان نیاز داریم. این یعنی سرمایه ما عملاً یکچهارم شده و توان ارائه اعتبار ۲ تا ۳ ماهه به دامداران را از دست دادهایم.
وی تاکید کرد:در حالی که اکثر دامداران خواهان خرید ۲ تا ۳ ماهه هستند، ما مجبوریم به صورت نقدی یا حداکثر یکماهه معامله کنیم. متأسفانه این موضوع هم دامدار را تحت فشار قرار داده و هم ما را مجبور به کاهش تولید کرده است. تولید ما از ۴ هزار تن به حدود ۱۱۰۰ تن رسیده و با کاهش ۳۰ درصدی نیرو مواجه شدهایم، هرچند سعی کردیم با هماهنگی هلدینگ، نیروهای مازاد را در بخشهای دیگر جذب کنیم تا از اخراج نیرو جلوگیری شود.
چالش بازارگاه و بوروکراسی اداری، گرفتاری در پیچوخم سامانهها
مدیرعامل شرکت کیمیا دانه ناب البرز با عنوان اینکه یکی از مباحث چالشبرانگیز در این صنعت، نحوه تعامل با سامانه بازارگاه است. اظهار کرد: ما محصول نهایی را در بازارگاه عرضه میکنیم، اما بسیاری از دامداران، به ویژه دامداران کوچک، از خرید از بازارگاه امتناع میورزند.
وی افزود:علت اصلی این است که آنها فرمولاسیون خاص خود را میخواهند و بازارگاه فقط محصولات استاندارد را ارائه میدهد. از طرف دیگر، اختلاف قیمت بازارگاه با بازار آزاد ناچیز است (حداکثر ۵۰۰ تا ۶۰۰ تومان) و دامدار ترجیح میدهد تشریفات اداری را به جان نخرد. نتیجه این میشود که اگر ما اصرار بر فروش از بازارگاه داشته باشیم، مشتریان خود را از دست میدهیم و مجبور به تعطیلی خط تولید میشویم.
لشنی گفت:متأسفانه بارها برای رفع یک مشکل ساده، بین سامانه های مرتبط با دستگاه های اجرایی هماهنگی لازم وجود ندارد واین ناهماهنگی،روند کارها را با کندی و مشکلات متعددی مواجه کرده است.این بوروکراسی پیچیده، یکی از بزرگترین موانع پیش روی تولیدکنندگان است.
چشمانداز آینده، همراهی با دامدار و تولید دانشبنیان علیرغم تمام مشکلات، مدیران کیمیادانه ناب البرز به آینده این صنعت امیدوار هستند.
لشنی در پایان تأکید میکند: هدف ما از تولید خوراک علمی، حذف دانش و تجربه دامدار نیست، بلکه تکمیلکننده آن هستیم. وی افزود:میخواهیم در کنار دامدار بازدهی را افزایش دهیم، هزینهها را کاهش دهیم و در نهایت، هم دامدار سود کند و هم مجموعه ما. صنعت دام و طیور ایران پتانسیل بالایی دارد، اما برای شکوفایی نیازمند حمایت واقعی دولت، ارائه تسهیلات و اعتبارات، و مهمتر از همه، رفع موانع اداری و ایجاد ثبات در بازار است.
شرکت کیمیادانه ناب البرز با تکیه بر فناوری روز، آزمایشگاههای مجهز، خط تولید پیشرفته و تیم متخصص خود، به عنوان یکی از بازیگران اصلی صنعت خوراک دام و طیور کشور، گامهای مؤثری در جهت بهبود بهرهوری و کاهش هزینههای دامداران برداشته است.
اخذ گواهی دانشبنیان، تولید خوراک پلت با کیفیت، کنترل کیفی دقیق و امکان تولید سفارشی، از جمله مزیتهای رقابتی این مجموعه به شمار میرود. با این حال، رفع موانع اداری، تأمین سرمایه در گردش و ایجاد ثبات در بازار، نیازمند عزم جدی مسئولان و حمایتهای همهجانبه است تا این صنعت حیاتی بتواند به نقش خود در تأمین امنیت غذایی کشور ادامه دهد.
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