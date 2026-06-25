امنیت کامل مراسم دهه اول محرم در پردیس تأمین شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی سهرابی‌منش، شامگاه پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: به دستور دلاور القاصی‌مهر، فرمانده انتظامی شرق استان تهران، تأمین امنیت مراسم عزاداری دهه اول محرم به‌صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت و تمامی مراسم سوگواری در سطح شهرستان تحت پوشش کامل انتظامی قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان پردیس با اشاره به تمهیدات پیش‌بینی‌شده برای برگزاری مراسم محرم گفت: در حوزه ترافیکی و همچنین برگزاری آیین‌های عزاداری در محلات مختلف، تدابیر لازم برای حفظ نظم و امنیت اتخاذ شد و نیروهای انتظامی با آمادگی کامل مسئولیت تأمین امنیت مراسم را بر عهده داشتند.

وی افزود: در آخرین شب از دهه اول محرم نیز امنیت عزاداران حسینی به‌طور کامل برقرار است و پلیس با حضور میدانی در نقاط مختلف شهرستان، خدمت‌رسانی به شهروندان و عزاداران را دنبال می‌کند.

سهرابی‌منش با اشاره به ادامه‌دار بودن برنامه برخی هیئت‌های مذهبی در دهه دوم محرم عنوان کرد: تعدادی از هیئت‌ها برگزاری مراسم خود را در روزهای پیش‌رو ادامه خواهند داد که برای این ایام نیز برنامه‌ریزی لازم انجام شده و پوشش انتظامی مورد نیاز پیش‌بینی شده است.

فرمانده انتظامی شهرستان پردیس در پایان از همکاری شهروندان با پلیس در ایام محرم قدردانی کرد و گفت: همراهی و تعامل مردم با نیروهای انتظامی نقش مؤثری در برگزاری منظم و آرام مراسم عزاداری داشت و از تمامی شهروندان برای این همکاری صمیمانه تشکر می‌کنیم.