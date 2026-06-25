به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین محسن عباسی ولدی شامگاه پنجشنبه در مراسم عزاداری هیئت علی اصغر علیه السلام که در مجموعه فرهنگی ورزشی خانه مهندس قم برگزار شد، با تأکید بر ضرورت تقویت ارتباط قلبی با حضرت ولیعصر (عج)، اظهار کرد: یکی از سادهترین و در عین حال مؤثرترین راههای ایجاد انس با امام زمان (عج)، گفتوگوی روزانه با آن حضرت است و اگر انسان تنها یک دقیقه از شبانهروز را به این ارتباط اختصاص دهد، به تدریج این پیوند عمیقتر و صمیمانهتر خواهد شد.
وی افزود: بسیاری از افراد در آغاز این مسیر احساس دشواری میکنند، اما دلیل آن، شکل نگرفتن رفاقت واقعی با امام عصر (عج) است و هرچه باور انسان نسبت به حضور، شنیدن و توجه آن حضرت بیشتر شود، این گفتوگو نیز شیرینتر و طبیعیتر خواهد شد.
این کارشناس خانواده ادامه داد: در کنار گفتوگوی روزانه، شایسته است هر فرد دستکم یک عمل نیک را در طول روز به نیت حضرت ولیعصر (عج) انجام دهد و حتی یک صلوات با نیت هدیه به محضر امام زمان (عج)، میتواند آغازگر ارتباطی مستمر و اثرگذار باشد.
وی تصریح کرد: نباید اعمال کوچک را کماهمیت دانست، زیرا استمرار همین رفتارهای به ظاهر ساده، شیرینی یاد امام زمان (عج) را در دل انسان افزایش میدهد و زمینهساز رشد معنوی خواهد شد.
محبت اهلبیت(ع) باید در میدان عمل خرج شود
عباسی ولدی گفت: ولایتمداری تنها به شناخت امام و اظهار محبت نسبت به اهلبیت (ع) محدود نمیشود، بلکه پیروی عملی از آنان در عرصه اندیشه، احساس و رفتار، حقیقت ولایت را شکل میدهد.
وی اظهار کرد: محبت اهلبیت (ع) یک عبادت قلبی و از ارزشمندترین اعمال انسان است، اما نباید تصور شود که این محبت تنها یک احساس بدون اثر است، بلکه این سرمایه باید در مسیر اطاعت خداوند و عمل به دستورات اهلبیت (ع) به کار گرفته شود.
این سخنران مذهبی افزود: محبت اهلبیت (ع) دارای مراتب مختلفی است و کاملترین مرتبه آن زمانی محقق میشود که محبت قلبی، اظهار زبانی و تبعیت عملی در کنار یکدیگر قرار گیرند، هرچند حتی محبت قلبی نیز ارزشمند است اما اگر مراقبت نشود، ممکن است بر اثر گناه از بین برود.
وی با اشاره به برخی تجربههای مشاورهای خود خاطرنشان کرد: افرادی را دیدهام که روزگاری از علاقهمندان جدی اهلبیت (ع) و اهل هیئت بودند، اما استمرار گناه، محبت را از دل آنان ربود و حتی آنان را به مرحله تردید نسبت به حقانیت اهلبیت (ع) رساند.
عباسی ولدی تأکید کرد: گناه از مهمترین عوامل سرقت محبت اهلبیت (ع) از قلب انسان است و به همین دلیل نباید کسی با اتکا به محبت اهلبیت (ع)، نسبت به آثار و پیامدهای معصیت بیتفاوت باشد.
اطاعت، محبت را افزایش میدهد
وی با بیان اینکه افزایش محبت اهلبیت (ع) نیازمند عمل است، گفت: هر مقدار که انسان توانایی اطاعت دارد، باید همان مقدار را به نیت اهلبیت (ع) انجام دهد و همین رفتارهای کوچک، زمینه افزایش محبت را فراهم میکند.
این کارشناس خانواده افزود: احترام به پدر و مادر، ترک غیبت، پرهیز از دروغ، کنترل نگاه و انجام واجبات، نمونههایی از رفتارهایی هستند که اگر با نیت خشنودی امام زمان (عج) انجام شوند، محبت اهلبیت (ع) را در قلب انسان افزایش خواهند داد.
وی ادامه داد: بسیاری از جوانان به دنبال راههای پیچیده سیر و سلوک هستند، در حالی که راز رشد معنوی، انجام همان وظایفی است که انسان میداند و توان انجام آن را نیز دارد.
عباسی ولدی خاطرنشان کرد: اگر انسان هر بار هنگام قرار گرفتن در معرض گناه، تنها به این بیندیشد که انجام این عمل موجب ناراحتی امام زمان (عج) میشود، همین تصمیم میتواند آغاز تحول درونی او باشد.
لقمه حرام محبت اهلبیت(ع) را از دل انسان میبرد
وی در بخش دیگری از سخنان خود، لقمه حلال را از مهمترین عوامل حفظ ایمان و ولایت دانست و گفت: مال حرام، بنیان عبادت و محبت اهلبیت (ع) را متزلزل میکند و آثار آن در نسل انسان نیز آشکار خواهد شد.
این سخنران مذهبی با استناد به روایات مربوط به واقعه عاشورا اظهار کرد: امام حسین (ع) علت نشنیدن سخنان حق از سوی دشمنان را آلودگی آنان به مال حرام دانست و این موضوع نشان میدهد که لقمه حرام چگونه میتواند انسان را از پذیرش حقیقت محروم کند.
وی افزود: کسب روزی حلال تنها به پرهیز از اختلاس و سرقت محدود نیست، بلکه کمکاری در محیط کار، تضییع حقوق مردم، دریافت دستمزد بدون انجام کامل وظیفه، کمفروشی، تقلب در معامله و هرگونه تضییع حق دیگران نیز میتواند انسان را گرفتار مال حرام کند.
عباسی ولدی با خطاب قرار دادن صاحبان مشاغل مختلف تصریح کرد: کارمند، معلم، استاد دانشگاه، پزشک، بازاری، کارفرما و همه کسانی که در برابر کاری دستمزد دریافت میکنند، باید نسبت به حقالناس حساس باشند، زیرا بیتوجهی به این مسائل آثار سنگینی در زندگی معنوی انسان بر جای میگذارد.
وی با اشاره به نقش لقمه حلال در تربیت فرزند گفت: اگرچه آشنایی با مهارتهای تربیتی ضروری است، اما هیچ مهارتی نمیتواند جای لقمه حلال را در تربیت صحیح فرزندان بگیرد و در مقابل، روزی پاک همراه با توسل و دعا، بسیاری از کاستیهای تربیتی را جبران خواهد کرد.
تشیع با تبعیت کامل از اهلبیت(ع) معنا پیدا میکند
این کارشناس خانواده در پایان با تأکید بر اینکه معیارهای زندگی شیعه باید برگرفته از آموزههای اهلبیت (ع) باشد، اظهار کرد: نباید ارزشها را بر اساس سلیقه شخصی تعیین کرد، بلکه هر آنچه در نگاه اهلبیت (ع) اهمیت دارد، باید برای شیعه نیز همان اندازه ارزشمند باشد.
وی افزود: محبت اهلبیت (ع)، اطاعت از دستورات الهی، مراقبت از لقمه حلال و دوری از گناه، اجزای جداییناپذیر مسیر ولایتمداری هستند و انسان زمانی میتواند خود را شیعه واقعی بداند که در همه این عرصهها تابع اهلبیت (ع) باشد.
عباسی ولدی در پایان از عزاداران خواست با بهرهگیری از فرصت مجالس محرم، گامی رو به جلو در مسیر بندگی و تبعیت از اهلبیت (ع) بردارند و با عمل به آموزههای دینی، محبت و معرفت خود را نسبت به خاندان عصمت و طهارت افزایش دهند.
قم- کارشناس دینی گفت: محبت اهلبیت (ع) سرمایهای ارزشمند است که اگر با استمرار گناه و بیتوجهی به دستورات الهی همراه شود، به تدریج از دل انسان رخت برمیبندد.
به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین محسن عباسی ولدی شامگاه پنجشنبه در مراسم عزاداری هیئت علی اصغر علیه السلام که در مجموعه فرهنگی ورزشی خانه مهندس قم برگزار شد، با تأکید بر ضرورت تقویت ارتباط قلبی با حضرت ولیعصر (عج)، اظهار کرد: یکی از سادهترین و در عین حال مؤثرترین راههای ایجاد انس با امام زمان (عج)، گفتوگوی روزانه با آن حضرت است و اگر انسان تنها یک دقیقه از شبانهروز را به این ارتباط اختصاص دهد، به تدریج این پیوند عمیقتر و صمیمانهتر خواهد شد.
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