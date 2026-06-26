  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۵ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۰۸

آغاز مراسم بزرگداشت عاشورا در مرقد شهید سید حسن نصرالله+ تصاویر

آغاز مراسم بزرگداشت عاشورا در مرقد شهید سید حسن نصرالله+ تصاویر

مردم لبنان از لحظاتی پیش مراسم بزرگداشت عاشورای حسینی را با حضور پرشور در مرقد سید حسن نصرالله دبیر کل شهید حزب‌الله لبنان آغاز کردند. 

به گزارش خبرگزارس مهر به نقل از العهد، مراسم سالروز عاشورای حسینی امروز در مرقد مطهر سید حسن نصرالله دبیرکل شهید حزب الله لبنان با حضور گسترده مردم این کشور آغاز شد.

آغاز مراسم بزرگداشت عاشورا در مرقد سید حسن نصرالله +تصاویر

در این مراسم شعارهای عاشورایی در تمام مسیرهای منتهی به مرقد سید حسن نصرالله پخش می شود و تیم های دفاع مدنی لبنان و جریان های وابسته به سیستم بهداشتی حزب الله برای مقابله با حوادث احتمالی در محل حضور دارند.

آغاز مراسم بزرگداشت عاشورا در مرقد سید حسن نصرالله +تصاویر

منابع رسانه‌ای از اتخاذ تدابیر شدید امنیتی در مسیرهای منتهی به مرقد سید حسن نصرالله و مسیر فرودگاه بین المللی بیروت و دیگر مسیرهای منتهی به این مناطق خبر می‌دهند.
دیگر مناطق لبنان از جمله محلات دیگر بیروت و ضاحیه جنوبی و همچنین جنوب لبنان نیز شاهد برپایی پرشور مراسم عاشورای حسینی است. 

آغاز مراسم بزرگداشت عاشورا در مرقد سید حسن نصرالله +تصاویر

آغاز مراسم بزرگداشت عاشورا در مرقد سید حسن نصرالله +تصاویر

آغاز مراسم بزرگداشت عاشورا در مرقد سید حسن نصرالله +تصاویر

کد مطلب 6871035

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها