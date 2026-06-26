آغاز مراسم بزرگداشت عاشورا در مرقد شهید سید حسن نصرالله+ تصاویر

به گزارش خبرگزارس مهر به نقل از العهد، مراسم سالروز عاشورای حسینی امروز در مرقد مطهر سید حسن نصرالله دبیرکل شهید حزب الله لبنان با حضور گسترده مردم این کشور آغاز شد.

در این مراسم شعارهای عاشورایی در تمام مسیرهای منتهی به مرقد سید حسن نصرالله پخش می شود و تیم های دفاع مدنی لبنان و جریان های وابسته به سیستم بهداشتی حزب الله برای مقابله با حوادث احتمالی در محل حضور دارند.

منابع رسانه‌ای از اتخاذ تدابیر شدید امنیتی در مسیرهای منتهی به مرقد سید حسن نصرالله و مسیر فرودگاه بین المللی بیروت و دیگر مسیرهای منتهی به این مناطق خبر می‌دهند.

دیگر مناطق لبنان از جمله محلات دیگر بیروت و ضاحیه جنوبی و همچنین جنوب لبنان نیز شاهد برپایی پرشور مراسم عاشورای حسینی است.