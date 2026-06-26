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۵ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۲۲

اذعان رژیم صهیونیستی به زخمی شدن ۴ نظامی در لبنان 

اذعان رژیم صهیونیستی به زخمی شدن ۴ نظامی در لبنان 

ارتش اشغالگر رژیم صهیونیستی از زخمی شدن دو افسر و دو نظامی دیگر این رژیم در درگیری شدید در جنوب لبنان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ارتش رژیم صهیونیستی امروز جمعه اعلام کرد که دو افسر و دو نظامی این رژیم در درگیری شدید با یکی از اعضای حزب‌الله در بیت یاحون در جنوب لبنان زخمی شدند.

رادیو ارتش صهیونیستی به نقل از یک منبع مدعی شد که مجاهد حزب الله پس از پرتاب نارنجک به شهادت رسیده است و نظامیان ارتش صهیونیستی پس از این درگیری به زیرساخت‌های شهرک بیت یاحون حمله کردند.

این منبع صهیونیست با طرح این ادعا که جراحت سه نفر از این افراد سطحی است، اعلام کرد که مجروحان برای درمان به بیمارستان‌های داخل سرزمین‌های اشغالی، منتقل شده‌اند.

کد مطلب 6871042

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