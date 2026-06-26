ثبت بیش از ۱۶۰۰ عمل جراحی در بیمارستان فجر مریوان

فرزاد فلسفی، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی ماه‌های اردیبهشت و خرداد سال جاری، یک‌هزار و ۶۱۳ عمل جراحی در بیمارستان فجر مریوان انجام شده است که بخش قابل توجهی از آن مربوط به جراحی‌های تخصصی و سنگین بوده است.

وی افزود: از مجموع جراحی‌های انجام‌شده، یک‌هزار و ۱۱۸ مورد مربوط به حوزه ارتوپدی، ۱۸۵ مورد چشم‌پزشکی، ۱۴۹ مورد اورولوژی، ۱۳۷ مورد گوش، حلق و بینی و ۲۴ مورد نیز جراحی عمومی بوده است.

ظرفیت بالای بخش ارتوپدی بیمارستان فجر

مدیر شبکه بهداشت و درمان مریوان با اشاره به سهم بالای جراحی‌های ارتوپدی در این آمار، گفت: انجام بیش از یک‌هزار عمل ارتوپدی در مدت دو ماه، نشان‌دهنده ظرفیت تخصصی و توانمندی این مرکز درمانی در ارائه خدمات به بیماران است.

فلسفی ادامه داد: بیمارستان فجر مریوان با بهره‌مندی از پزشکان متخصص و مجرب، کادر توانمند اتاق عمل، تجهیزات مناسب و امکانات تخصصی مورد نیاز، توانسته است خدمات درمانی با کیفیتی به مردم شهرستان و مراجعان مناطق اطراف ارائه دهد.

تداوم مسیر ارتقای خدمات درمانی

وی بیان کرد: این موفقیت حاصل تلاش مجموعه پزشکان، پرستاران، کارکنان بخش‌های مختلف بیمارستان و همکاری تیم مدیریتی حوزه سلامت شهرستان است و نشان‌دهنده عزم جدی برای توسعه خدمات درمانی و افزایش رضایتمندی بیماران است.

مدیر شبکه بهداشت و درمان مریوان در پایان از تلاش‌های کادر درمان و کارکنان بیمارستان فجر قدردانی کرد و گفت: ارتقای سطح خدمات سلامت و دسترسی آسان‌تر مردم به خدمات تخصصی، از اولویت‌های مجموعه بهداشت و درمان شهرستان است.