بيمارستان فجر مريوان تخريب و بازسازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سيد حسن قاضي زاده هاشمي در ادامه سفر سه روزه خود به استان كردستان از مراكز بهداشتي و درماني شهرستان مريوان بازديد كرد.

وزير بهداشت و هيئت همراه، علاوه بر حضور در مركز بهداشتي كاني دينار از وضعيت بيمارستان فجر مريوان نيز بازديد كرد و ضمن ديدار با پرسنل و مراجعان از نزديك در جريان روند امور قرار گرفت.

در جريان اين بازديد رئيس دانشگاه علوم پزشكي كردستان و مسئولان بيمارستان فجر مريوان توضيحات لازم را در خصوص اين مركز در اختيار وزير قرار دادند.

در این بازدید، مسوولان بیمارستان فجر مریوان خواستار تخریب و بازسازی این بیمارستان به دلیل فرسودگی و قدیمی بودن آن شدند که این مساله مورد موافقت وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار گرفت.

بیمارستان فجر مریوان با 19 هزار متر مربع مساحت در شهریور سال 42 بهره برداری شده و یکی از بیمارستان های قدیمی استان است.

این بیمارستان دارای بخش های مختلفی از جمله رادیولوژی، اورژانس، داخلی، اتاق عمل، جراحی و غیره است و حدود 20 پزشک دارد.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی امروز چهارشنبه از مراکز بهداشتی و درمانی شهرستان های مریوان و سروآباد بازديد كرد و قرار است كه تا ساعاتي ديگر از وضعيت مراكز بهداشتي و درماني شهرستان های قروه و دهگلان بازدید کند.

سفر سه روزه وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به استان كردستان از روز دوشنبه آغاز شده است و وي قرار است كه تا امشب مهمان مردم كردستان باشد.