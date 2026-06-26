به گزارش خبرگزاری مهر، بنا بر اعلام شهرداری تهران کلیه زائران غیرتهرانی که قصد شرکت در مراسم تشییع و وداع را دارند، ضروری است جهت بهرهمندی از خدمات اسکان و رفاهی، در بازوی تعبیه شده در پیامرسان بله به نشانی ble.ir/bayad_barkhast_bot?start ثبتنام کنند.
هدف اصلی از این اقدام، دستیابی به آمار دقیق از تعداد زائران و مبادی ورودی آنان به پایتخت است. با ثبتنام شرکتکنندگان و اعلام استان و شهر محل سکونت، شهرداری تهران میتواند با دقت بالایی پیشبینی کند که بیشترین حجم زائران از کدام مسیرها وارد تهران میشوند. این اطلاعات به مدیریت شهری کمک میکند تا خدماترسانی در مبادی ورودی، برنامهریزی برای پارکینگها و تخصیص امکانات اسکان را به شکل موثرتری انجام دهد. حتی زائرانی که قصد دارند در منزل اقوام خود در تهران اقامت کنند نیز توصیه شده است که در این سامانه ثبتنام کنند تا آمار نهایی برای برنامهریزیهای کلان شهری دقیقتر باشد. برای تمامی افراد ثبتنامکننده، محل اسکان پیشبینی خواهد شد.
علاوه بر بخش ثبتنام زائران، این سامانه شامل بخش ویژهای برای «مشارکتهای مردمی» است. شهرداری تهران با تأکید بر اهمیت ظرفیتهای مردمی در برگزاری هرچه باشکوهتر این مراسم، از شهروندان دعوت کرده است تا در بخش مربوطه، آمادگی خود را برای ارائه خدمات داوطلبانه اعلام کنند. این خدمات شامل مواردی نظیر در اختیار قرار دادن منازل شخصی جهت اسکان زائران، تأمین غذا و سایر خدمات رفاهی است.
همچنین، افرادی که تمایل دارند به عنوان خادم در مراسم تشییع و وداع رهبر شهید انقلاب فعالیت کنند، میتوانند با مراجعه به همان لینک معرفی شده، آمادگی خود را برای خدمترسانی ثبت نمایند. ساماندهی این نیروهای داوطلب و خیرین، از دیگر اولویتهای شهرداری در این بستر اعلام شده است.
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