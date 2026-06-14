تفسیر آیت الله جوادی مایه سربلندی تشیع در جهان است

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله محمدباقر محمدی لائینی بعدازظهر یکشنبه در مراسم تجلیل از عوامل برگزاری همایش «ندای قرآن از دیار علویان» و همچنین اهدای نسخههایی از تفسیر تسنیم به نهادهای علمی و فرهنگی استان، با ستایش از عمق دانش و معرفت مفسر بزرگ قرآن اظهار داشت: آیتالله العظمی عبدالله جوادی آملی نه تنها یک شخصیت علمی برجسته در ایران که یک چهره درخشان برای همه کشورهای اسلامی به شمار میرود و همگان وظیفه دارند این سرمایه عظیم را پاس بدارند.
وی با اشاره به اینکه تفسیر تسنیم ادامهدهنده راه المیزان علامه طباطبایی است، تصریح کرد: این مجموعه نفیس که تاکنون در حدود ۸۰ جلد به چاپ رسیده، آمیزهای از روایت، منطق و فلسفه است و میتواند پرسشهای فکری و اعتقادی جامعه کنونی را به خوبی پاسخ دهد.
عضو مجلس خبرگان رهبری، آیتالله جوادی آملی را انسانی الهی توصیف کرد که با قرآن به کسانی که دچار مرگ معنوی شدهاند، جان تازه میبخشد و افزود: این استاد فرزانه در مدت بیش از چهل سال، دهها هزار طلبه و پژوهشگر را پرورش داده و تأثیری ژرف در بیداری قرآنی جامعه داشته است.
آیتالله محمدی لائینی هشدار داد: نباید بگذاریم این افتخار بزرگ که در زمان زندگی ما محقق شده، نادیده گرفته شود.
وی در ادامه تأکید کرد: مردم مازندران بیش از دیگران وظیفه دارند هم از شخصیت آیتالله جوادی آملی تجلیل شایستهای به عمل آورند و هم تفسیر تسنیم را که میتواند نقطه قوتی برای نظام اسلامی باشد، به کشورهای دیگر معرفی کنند.
نماینده ولیفقیه در مازندران در پایان از تمامی دستگاههای فرهنگی، رسانهها، حوزههای علمیه، دانشگاهها و مجموعههای قرآنی خواست تا برای شناساندن هرچه بیشتر این اثر سترگ و شخصیت علمی آیتالله جوادی آملی، همکاری و مشارکت گسترده داشته باشند.
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