به گزارش خبرگزاری مهر، خطبههای نمازجمعه تهران به امامت حجتالاسلام والمسلمین حاج علی اکبری در دانشگاه تهران برگزار شد.
حجتالاسلام والمسلمین حاج علیاکبری در خطبههای نماز جمعه امروز تهران با تسلیت ایام شهادت حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و یاران با وفایش، ابراز امیدواری کرد که عرض ارادت و عزاداریهای مردم در این ایام مورد عنایت ویژه آن حضرت قرار گیرد و دعای مستجاب سیدالشهدا(ع) شامل حال عزاداران شود.
حجتالاسلام والمسلمین حاج علیاکبری در ادامه با اشاره به برخی وصایای امام حسین(ع) به امام سجاد(ع) در روز عاشورا، گفت: در میان این وصایا، دعاهایی از گنجینههای آسمانی و نیز توصیههایی برای رعایت تقوای الهی در زندگی اجتماعی وجود دارد که برای همه مؤمنان راهگشا است.
وی با اشاره به روایتی از امام سجاد(ع) افزود: براساس این روایت، امام حسین(ع) در روز عاشورا دعایی را که حضرت فاطمه زهرا(س) از پیامبر اکرم(ص) و ایشان نیز از جبرئیل امین آموخته بودند، به امام سجاد(ع) تعلیم دادند.
خطیب نماز جمعه تهران با بیان اینکه این دعا برای زمانهای سخت، گرفتاریهای بزرگ، اندوههای سنگین و مصیبتهای عظیم سفارش شده است، تأکید کرد: این دعا از گنجینههای ارزشمند معارف اهلبیت(ع) به شمار میرود و میتواند در شرایط دشوار، مایه آرامش و امید مؤمنان باشد.
خطیب نماز جمعه تهران تصریح کرد: روش و سیره اولیای الهی در دشواریها، رجوع به خدای متعال، گفتوگو با حضرت حق، پناه بردن به آغوش رحمت پروردگار و امید بستن به لطف الهی است.
حجتالاسلام والمسلمین حاج علیاکبری ادامه داد: این دعای نورانی با سوگند به قرآن آغاز میشود و با صلوات بر پیامبر اکرم(ص) و اهلبیت(ع) پایان مییابد و در متن آن، اسمای الهی متناسب با شرایط سخت و اندوهبار مورد توجه قرار گرفته است تا مؤمنان بدانند چگونه در سختیها خداوند را بخوانند و حاجات خود را با او در میان بگذارند.
وی ابراز امیدواری کرد که همه مؤمنان از این سرمایه الهی که به برکت سیدالشهدا(ع) و با وساطت حضرت فاطمه زهرا(س) در اختیار امت اسلامی قرار گرفته، بهرهمند شوند.
خطیب نماز جمعه تهران همچنین به روایت دیگری از امام باقر(ع) اشاره کرد و گفت: براساس نقل مرحوم شیخ کلینی در کتاب کافی، امام سجاد(ع) در واپسین لحظات عمر شریف خود، همان وصیتی را که در روز عاشورا از امام حسین(ع) دریافت کرده بودند، به امام باقر(ع) منتقل کردند.
حجتالاسلام والمسلمین حاج علیاکبری تأکید کرد: تکرار این سفارش از سوی امیرالمؤمنین(ع)، امام حسین(ع) و امام سجاد(ع) در حساسترین و دشوارترین لحظات زندگی، نشاندهنده اهمیت ویژه این توصیهها در مسیر هدایت و زندگی مؤمنانه است.
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