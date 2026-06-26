جلایی: آمریکا بیش از ۴۵۰ مداخله نظامی در تاریخ داشته است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جلایی در پیش از خطبه‌ های نماز جمعه امروز رشت با تسلیت شهادت امام سجاد(ع) و گرامیداشت یاد شهدای هفت تیر به ویژه شهید مظلوم آیت‌الله دکتر بهشتی و ۷۲ تن از یارانش، اظهار کرد: هفته قوه قضائیه فرصتی برای پاسداشت عدالت است و حجم بالای مراجعات مردم به دستگاه قضایی نشان از اعتماد و امید آنان به این نهاد برای احقاق حق دارد.

وی با اشاره به پیشنهاد شهید رجایی برای نامگذاری هفته نخست تیر به نام «هفته حقوق بشر آمریکایی»، تصریح کرد: این ایام فرصت مناسبی است تا پرده از چهره واقعی مدعیان دروغین حقوق بشر برداشته شود آمریکا پس از جنگ جهانی دوم با ایجاد سازمان ملل، شورای امنیت، یونیسف و دادگاه کیفری لاهه، تلاش کرد جهان را با ابزارهای فرهنگی و اقتصادی تحت سلطه خود درآورد و کشورهای مخالف را تروریست و غیرنرمال معرفی کند.

جلایی با بیان تاریخچه حضور آمریکا در ایران، گفت: ورود مستشاران آمریکایی از اواخر دوره قاجار با «مورگان شوستر» به عنوان مسئول مالی گمرک آغاز شد و در دوره پهلوی با استقرار «آرتور» در ساختار اقتصادی کشور ادامه یافت. این نفوذ، ریشه بسیاری از مشکلات ساختاری و فرهنگی بعدی در کشور است که باید برای نسل جوان تبیین شود.

آمار مداخلات نظامی آمریکا؛ ۴۵۰ عملیات در ۲۵۰ سال

این کارشناس مسائل سیاسی با ارائه آمار مداخلات نظامی آمریکا، تصریح کرد: ایالات متحده از زمان استقلال در ۱۷۷۶ میلادی تاکنون، بیش از ۴۵۰ مداخله و حرکت نظامی خارج از مرزهای خود داشته و از سال ۱۹۰۰ میلادی به بعد، یعنی در ۳۶ سال اخیر، ۲۶۰ مداخله مستقیم و غیرمستقیم ثبت شده است که از کل تاریخ این کشور نیز فراتر می‌رود.

وی با اشاره به جنایت ناو آمریکایی علیه هواپیمای ایرباس ایران در تیرماه ۱۳۶۷ و شهادت ۲۹۰ مسافر، افزود: آمریکا نه تنها برای این فاجعه عذرخواهی نکرد، بلکه به فرمانده و پرسنل ناو خود مدال افتخار داد. این نمونه آشکاری از بی‌عملی سازمان‌های بین‌المللی و نگاه دوگانه به حقوق بشر است.

ریشه‌یابی آمریکاستیزی؛ از کودتای ۲۸ مرداد تا شعار مرگ بر آمریکا

جلایی با اشاره به کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و سرنگونی دولت ملی دکتر مصدق، ادامه داد: اولین بار شعار مرگ بر آمریکا در آذر ۱۳۳۲ و هنگام حضور نیکسون، معاون رئیس‌جمهور وقت آمریکا در دانشگاه تهران، توسط دانشجویان سر داده شد. این شعار پس از پیروزی انقلاب اسلامی، به نماد مقاومت در برابر سلطه‌گری تبدیل شد.

وی با نقد عملکرد سازمان‌های بین‌المللی در قبال جنایت‌های آمریکا، گفت: آیا سازمان ملل تاکنون جنایت‌های آمریکا علیه ایران را محکوم کرده است؟ این نهادها نه تنها محکومیتی نداشته‌اند، بلکه جلساتی برای محکوم کردن ایران برگزار کرده‌اند. این ابزارها، همان حقوق بشر آمریکایی است که در ذات خود، آمریکاستیزی را برمی‌انگیزد.

تأکید بر وحدت و مقاومت در برابر توطئه‌های دشمن

عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان در ادامه با تأکید بر فرمایشات مقام معظم رهبری درباره «تاب‌آوری مردم» و «خطای محاسباتی دشمن»، تصریح کرد: دشمن با تاکتیک‌هایی نظیر ایجاد ترس، اختلاف، تردید و القای خیانت در میان مسئولان، تلاش دارد جامعه را از مسیر مقاومت منحرف کند. اما رمز پیروزی ما، وحدت کلمه حول محور اسلام ناب و ولایت فقیه است.

وی با اشاره به جنایات اخیر آمریکا در منطقه و جنگ‌های تحمیلی علیه ایران، افزود: امروز جهان شاهد جنایت‌های آمریکا در غزه، ترور دانشمندان هسته‌ای ایران و بمباران زیرساخت‌های کشور ماست. اما ملت ایران با ایستادگی و مقاومت، ثابت کرده است که دروغ و تزویر آمریکا را به خودش برمی‌گرداند.

جلایی در پایان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هفت تیر، شهید بهشتی، شهدای دفاع مقدس و شهدای مدافع حرم، تصریح کرد: ما باید با الهام از سیره اهل‌بیت(ع) و رهبری داهیانه مقام معظم رهبری، در مسیر مقاومت و وحدت استوار بمانیم و بدانیم که آمریکا با ما بر سر استقلال و اعتقادمان دشمنی دارد، نه بر سر منافع مادی.