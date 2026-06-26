به گزارش خبرگراری مهر، عارف اکبری از بازداشت پنج متهم در پرونده گوشت‌های مدفون خبر داد و اظهار کرد: گزارش این موضوع حدود دو هفته پیش از سوی نگهبان سایت پسماند به دادستانی اعلام شد.

وی افزود: بر اساس این گزارش پس از پایان عملیات امحای گوشت‌ها، تعدادی خودرو وارد محل دفن شده بودند که موضوع بلافاصله در دستور کار دستگاه قضایی قرار گرفت.

دادستان مرکز استان هرمزگان با بیان اینکه پس از وصول گزارش اقدامات قضایی بدون وقفه آغاز شد، تصریح کرد: دستور استعلام مشخصات خودروهای مرتبط از پلیس راهور صادر و همزمان دستور توقیف خودروها و رانندگان در سامانه ثبت شد.

اکبری با تأکید بر برخورد قاطع دستگاه قضایی با هرگونه تخلف در حوزه سلامت و امنیت عمومی، خاطرنشان کرد: تاکنون پنج نفر از متهمان این پرونده بازداشت شده‌اند.

وی همچنین اعلام کرد: این پرونده هم‌اکنون به‌صورت ویژه در شعبه اول بازپرسی دادسرای بندرعباس در حال رسیدگی است و ابعاد مختلف آن با دقت در دست بررسی قرار دارد.

دادستان مرکز استان هرمزگان، تأکید کرد: دستگاه قضایی تا روشن شدن تمامی ابعاد پرونده و برخورد قانونی با عوامل دخیل، روند رسیدگی را با جدیت ادامه خواهد داد.