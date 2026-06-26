به گزارش خبرنگار مهر، عارف اکبری، دادستان عمومی و انقلاب مرکز هرمزگان، شامگاه جمعه در گفتگویی رسانه‌ای با اشاره به وصول یک گزارش از حقوقی شهرداری درباره ورود ۱۷ دستگاه خودرو به سایت پسماند و ادعای دریافت دستمزد برای گوشت‌های معدوم‌شده، اظهار کرد: به‌محض دریافت این گزارش، دستورات اولیه برای بررسی کارشناسی، توقیف خودروها و احضار مالکان به مراجع قضائی صادر شد.

وی با اشاره به انتشار این خبر در فضای مجازی، افزود: من شخصاً امروز با حضور مدیرکل دامپزشکی و مأموران پلیس از سایت بازدید کردم. مشاهدات عینی از محل دفن نشان نمی‌دهد که محموله گوشت دست‌خورده باشد. وقتی گوشت معدوم می‌شود، حدود دو تا سه متر خاک‌برداری کرده و سپس خاک را با ماشین‌های سنگین برمی‌گردانند، بنابراین امکان خروج گوشت با امکانات عادی وجود ندارد.

دادستان هرمزگان در خصوص شایعه خروج ۷۰ تن گوشت از سایت پسماند تأکید کرد: این خبر کاملاً کذب است. مشاهدات عینی مردم هم می‌توانند این موضوع را تأیید کنند؛ محل دفن مشخص است و گوشت معدوم‌شده به حالت لجنی درآمده که قابل حمل نیست.

اکبری با اشاره به اقدامات انجام‌شده، خاطرنشان کرد: با دستورات ما، پلیس ۵ نفر را دستگیر کرده است. همچنین ۲۰۰ کیلو گوشت از خودروی یکی از متهمان در کنار منزلش کشف شده که در حال بررسی است که آیا این گوشت از سایت خارج شده یا خیر. با توجه به ظاهر گوشت که فاقد آثار خاک است، به نظر نمی‌رسد از سایت خارج شده باشد.

وی در پایان به مردم اطمینان خاطر داد و گفت: مردم عزیز مطمئن باشند که این موضوع را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری می‌کنیم و نتیجه را به اطلاع عموم خواهیم رساند.