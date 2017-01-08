ضرورت سرعت بخشی در رسیدگی به پرونده های قضایی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دادگستری هرمزگان، حجت الاسلام محمد صادق اکبری در همایش معاونین، رؤسای دادگستری و دادستان های حوزه های قضایی استان هرمزگان در بندرعباس، بیان داشت: باید برخوردها قاطع و بدون اغماض با جرایم خشن همچون سرقت های مسلحانه، شرارت، اخلال در نظم عمومی و تجاوز به عنف مورد تأکید قرار گیرد و تسریع در روند رسیدگی به پرونده های مرتبط با این جرایم را خواستار شد.

اکبری اظهار داشت: کاهش اطاله دادرسی و همچنین تسریع در روند رسیدگی به پرونده هایی که چند سال است از زمان تشکیل آنها می گذرد اولویت راهبردی در برنامه عملیاتی دستگاه قضایی استان هرمزگان است.

وی خاطرنشان کرد: از ابتدای سال ۱۳۹۵ تا کنون بیش از چهل و چهار هزار پرونده وارد جریان رسیدگی در شعب شوراهای حل اختلاف استان هرمزگان شده که از این تعداد بیش از ۴۳ هزار پرونده مختومه شده است.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در ادامه تصریح کرد: ۲۹۲ شعبه شورای حل اختلاف در استان هرمزگان مشغول به فعالیت و ارائه خدمت به مردم هستند که از این تعداد ۸۷ شعبه شهری و ۲۰۵ شعبه روستایی هستند و تعداد ۱۲۰۸ نفر به عنوان اعضای شوراهای حل اختلاف استان هرمزگان در این ۲۹۲ شعبه مشغول انجام وظیفه هستند.