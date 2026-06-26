به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید سجاد موسوی، در خطبه‌های نماز جمعه گلستان اظهار کرد: مسئولان باید در اظهارنظرها و موضع‌گیری‌های خود دقت لازم را داشته باشند و از بیان سخنانی که موجب امیدواری دشمن و ناامیدی نیروهای انقلابی شود، پرهیز کنند.

وی با بیان اینکه پاسداری از فرهنگ عاشورا به معنای ایستادگی در برابر زیاده‌خواهی دشمن است، افزود: ملت ایران هرگز زیر بار ذلت نخواهد رفت و مسئولان نیز باید در عرصه عمل و بیان، عزت و اقتدار کشور را حفظ کنند.

امام جمعه گلستان با اشاره به فرهنگ عاشورا تصریح کرد: کربلا صحنه تقابل حق و باطل بود و انتخاب درست، انسان را در جبهه حق قرار می‌دهد. ولایت‌مداری و دلبسته نبودن به دنیا از مهم‌ترین عوامل تصمیم‌گیری صحیح در بزنگاه‌های زندگی است.

وی حادثه عاشورا را بزرگ‌ترین قیام علیه ظلم و کفر زمانه دانست و گفت: پیام این نهضت با مجاهدت‌های امام سجاد (ع) و حضرت زینب (س) به جهانیان منتقل شد و امروز نیز بانوان مسلمان می‌توانند با الگوگیری از حضرت زینب (س)، در عرصه‌های فرهنگی، رسانه‌ای و جهاد تبیین نقش‌آفرینی کنند.

موسوی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از برخی دخالت‌ها در انتصابات شهرستان، خواستار رعایت تخصص، تعهد و شایسته‌سالاری در انتخاب مدیران شد و از مدیران کل استانی و نماینده مجلس خواست از هرگونه اعمال نفوذ در انتصابات جلوگیری کنند.

امام جمعه گلستان در پایان از خادمان، هیئت‌های مذهبی، عوامل اجرایی و دست‌اندرکاران برگزاری مراسم محرم و تجمعات شبانه در سطح شهرستان قدردانی کرد و حضور پرشور مردم را جلوه‌ای از ارادت به اهل‌بیت (ع) و پاسداری از فرهنگ عاشورا دانست.