برگزاری اجتماع بانوان رهروان زینبی در کرج

به گزارش خبرنگار مهر، اجتماع پرشور رهروان زینبی با سخنرانی شیخ محمد امیری طیبی امروز جمعه مصادف با آغاز نهضت حضرت زینب کبری (س)، ۱۱ محرم در آستان مقدس امامزاده طاهر (ع) مهرشهر کرج برگزار شد.

رییس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان کرج گفت: این مراسم با شعار پشتیبانی از مقام عظمای ولایت و به یادبود بانوان شهید حملات ددمنشانه رژیم آمریکایی صهیونیستی به ایران اسلامی و با هدف انسجام و همدلی بیش از پیش بانوان زینبی و الگو پذیری از اسوه صبر و استقامت برگزار شد.

سید محسن حسینی راغب در گفت وگو با خبرنگار مهر افزود: خطبه‌های حضرت زینب (س) در کوفه و شام وجدان خفته مردم را بیدار و حقانیت اهل بیت (ع) را آشکار کرد.

وی اظهارداشت: این بانو واقعیت واقعه کربلا را به گوش مردم رساند و آنها را نسبت به ظلم و فساد بنی امیه و یزید آگاه کرد.

وی گفت: دشمن به دنبال نابودی و تحریف فرهنگ عاشورا است، ملت ایران همانطور که شهید سلیمانی گفت؛ «ما ملت امام حسینیم» با حمایت از ولایت فقیه توطئه دشمنان را نقش بر آب خواهند کرد.

وی تصریح کرد: امروز رهروان زینبی(س) باید با پیروی از ولایت فقیه این خط مشی را دنبال کنند و با الگوگیری از نهضت کربلا و رعایت شعائر فرهنگ عاشورا باید از حجاب و عفاف دفاع کنند.

رهروان حضرت زینب (س) در این مراسم یک بار دیگر همدل و همصدا فریاد لبیک یا زینب (س) و برائت از دشمنان بخصوص آمریکای جنایتکار ورژیم غاصب صهیونیستی سر دادند و عهد بستند تا در مسیر ولایت و رهبری تا آخرین قطره خون و تا زمانی که جان در بدن دارند حرکت کنند و با الگو گرفتن از زینب کبری (س) در مقابل یاوه گویان و دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و این مرز و بوم مقاومت و ایستادگی کنند.