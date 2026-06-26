آژیر خطر و شنیده شدن صدای انفجار در «دبی» امارات

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ کانال خبری «نایا» اعلام کرد که صدای انفجارهایی در شهر دبی امارات شنیده شده است که ماهیت آن هنوز مشخص نیست. همچنین آژیرهای خطر در این شهر به صدا درآمده است.

این کانال خبری همچنین در خبر فوری گزارش داد که در پی صدور هشدار حمله موشکی در دبی، سواحل این شهر از گردشگران تخلیه شد.

کانال خبری فلسطینی «القسطل» هم گزارش داد: ساعتی پیش، چند کشتی دستورات سپاه پاسداران را نادیده گرفتند و از مسیری که مشخص کرده است برای عبور از تنگه هرمز استفاده نکردند و نزدیک سواحل دبی لنگر انداختند. به نظر می رسد، حمله موشکی اخیر مربوط به این تخلف باشد.

خبرگزاری «سما» نیز در خبری به نقل از خبرگزاری رویترز اعلام کرد که امارات هشدار خطر حمله موشکی صادر کرد و سپس از پایان خطر و احتمال مشاهده یک پرتابه خبر داد.

وزارت کشور امارات با صدور هشدار حمله موشکی از طریق تلفن همراه، از شهروندان این کشور خواست تا در مکان‌های امن قرار گرفته و از پنجره‌ها فاصله بگیرند.