۱۸ زندانی جرائم غیر عمد هرمزگان در خرداد ماه سال جاری آزاد شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، طبق اعلام ستاد مردمی دیه استان هرمزگان در خردادماه سال جاری با مشارکت خیرین نیکاندیش، همکاری شکات و پیگیریهای مستمر این ستاد، ۱۸ نفر از زندانیان جرائم غیرعمد از زندانهای استان آزاد شدند.
بر اساس این گزارش، مجموع بدهی این زندانیان بیش از سه هزار میلیارد تومان بود که با انجام اقدامات حقوقی برای اخذ اعسار و تقسیط بدهیها، جلب رضایت و گذشت کریمانه شکات، کمکهای ارزشمند خیرین و مردم نیکوکار هرمزگان و تلاش کارشناسان ستاد مردمی دیه زمینه آزادی این افراد فراهم شد تا پس از تحمل دوران سخت حبس بار دیگر در کنار خانوادههای خود قرار گیرند.
ستاد مردمی دیه هرمزگان با قدردانی از مشارکت خیرین و نیکوکاران استان همزمان با ایام سوگواری ماههای محرم و صفر از عموم مردم دعوت کرد با پیوستن به پویش «نذر حسینی» در آزادی زندانیان جرائم غیر عمد سهیم شوند و با اهدای نذورات خود زمینه بازگشت افراد بیشتری را به کانون خانواده فراهم کنند.
این ستاد تأکید کرد که مشارکتهای مردمی در کنار گذشت شکات و حمایت خیرین نقش مؤثری در کاهش آسیبهای اجتماعی، حفظ بنیان خانوادهها و بازگشت زندانیان جرائم غیر عمد به زندگی عادی ایفا میکند.
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