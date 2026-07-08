۱۴ زندانی جرائم غیر عمد در هرمزگان آزاد شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، طبق اعلام ستاد دیه استان هرمزگان در ایامی که دلهای مردم ایران در سوگ عروج ملکوتی رهبر فرزانه انقلاب حضرت آیتالله خامنهای (ره) به درد آمده است، چه زیباست که یاد و خاطره ایشان را با همان منشی که همواره بر آن تأکید داشتند، گرامی بداریم.
ایشان که در زمان حیات پربرکتشان همواره حامی و پشتیبان زندانیان جرائم غیر عمد و یاور همیشگی ستاد دیه بودند، اکنون در آسمانها نیز شاهد برکات تداوم راه خویشاند.
در این روزها و برای زنده نگه داشتن سیره انسانی آن فقید به لطف خداوند متعال و همت خیرین ۱۴ نفر از زندانیان جرائم مالی غیر عمد از زندانهای سطح استان هرمزگان آزاد شده و به آغوش گرم خانوادههای خود بازگشتند. این آزادی نه فقط بازگشت به خانه بلکه تجدید حیات و امیدی دوباره برای این افراد و خانوادههایشان است.
همزمان با این ایام پویش «نذر حسینی» در ماههای محرم و صفر آغاز شده و تا پایان ماه صفر ادامه خواهد داشت.
ستاد دیه هرمزگان از مردم نیکوکار و خیرین استان دعوت کرده است با پیوستن به این پویش در آزادی زندانیان نیازمند جرائم غیر عمد سهیم شوند و در این اقدام خداپسندانه مشارکت کنند.
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