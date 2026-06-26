  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۵ تیر ۱۴۰۵، ۲۰:۰۱

تأخیر دو ساعته ادارات چهارمحال و بختیاری در حمایت از تیم ملی

تأخیر دو ساعته ادارات چهارمحال و بختیاری در حمایت از تیم ملی

شهرکرد- در راستای حمایت از تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی ایران و فراهم شدن امکان بهره‌مندی کارکنان از تماشای دیدار تیم ملی ادارات چهارمحال و بختیاری از ساعت ۹ آغاز خواهند شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای حمایت از تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی ایران و فراهم شدن امکان بهره‌مندی کارکنان از تماشای دیدار تیم ملی که صبح روز آینده از ساعت ۶:۳۰ برگزار می‌شود، با موافقت استاندار محترم چهارمحال و بختیاری، ساعت آغاز به کار تمامی ادارات، دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و سایر نهادهای مشمول در استان، فردا با دو ساعت تأخیر (٩ صبح) خواهد بود.

بدیهی است دستگاه‌های خدمات‌رسان، مراکز امدادی، درمانی، امنیتی و سایر واحدهایی که به موجب ماهیت فعالیت خود موظف به ارائه خدمات مستمر هستند، مطابق ضوابط و برنامه‌ریزی‌های داخلی خود فعالیت خواهند کرد.

کد مطلب 6871418

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها