دو مدال نقره زرین کمر و میکائیلی در مسابقات تکواندو قزاقستان

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات بین المللی قزاقستان امروز جمعه پنجم تیرماه با حضور ۴۳۶ تکواندوکار در رده نوجوانان پیگیری شد. تکواندو کشورمان در این رده سنی دو نماینده داشت که حنا زرین کمر و آیناز میکائیلی موفق به کسب مدال نقره شدند.

میکائیلی در وزن ۶۳- کیلوگرم که ۱۸ تکواندوکار حضور داشتند، دور نخست «بورانبای» از قزاقستان را در دو راند با نتایج ۸ بر ۲ و ۱۷ بر یک شکست داد و سپس با برتری ۱۲ بر صفر و ۱۳ بر ۲ در پیکار با «روماننکو» دیگر نماینده قزاقستان به نیمه نهایی صعود کرد .

وی در مبارزه سوم «آلیا توران» باز هم از قزاقستان را پیش رو داشت و در حالی که راند نخست را یک بر صفر واگذار کرده بود، دو راند بعدی را یک بر صفر و ۲ بر صفر به سود خود خاتمه داد و به فینال صعود کرد. میکائیلی در مبارزه نهایی در دو راند با نتایج ۹ بر ۶ و یک بر صفر نتیجه را به «آیسه ایسک» از ترکیه واگذار کرد و به مدال نقره بسنده کرد.

در وزن ۶۸+کیلوگرم حنا زرین کمر در میان ۱۸ تکواندوکار دور نخست «آینا ژتس» از قزاقستان را شکست داد و سپس «شوکویاوا» دیگر نماینده قزاقستان را با برتری ۱۵ بر صفر و ۱۴ بر صفر پشت سر گذاشت و به نیمه نهایی راه یافت.

وی در این مرحله «ساهین» از ترکیه را در دو راند و با نتایج ۷ بر صفر و ۱۲ بر یک شکست داد و به دیدار پایانی صعود کرد . زرین کمر برای کسب مدال طلا در مبارزه نهایی «آلیا لف»» از تونس را پیش رو داشت که راند نخست را ۸ بر۵ واگذار کرد و سپس در راند دوم ۹ بر ۸ پیروز شد. حریف تونسی راند سوم را در یک مبارزه نزدیک یک بر صفر به سود خود خاتمه داد تا نماینده کشورمان به نشان نقره دست پیدا کند.

تیم کشورمان روز گذشته توسط رضا کلهر یک مدال طلا و هستی ولی نژاد یک مدال نقره در رده بزرگسالان کسب کرده بود.

سجاد مردانی و نیلوفر صفریان هم هدایت این تکواندوکاران را برعهده دارند. ضمن اینکه اصغر محمدی رئیس هیات تکواندو استان زنجان سرپرست تیم می باشد.